Oldtimer erobern am 30. Juli das Pielachtal

Über achtzig stolze Besitzer von Auto-Veteranen verschiedenster Baujahre nehmen am kommenden Sonntag, 30. Juli, an der dreizehnten Oldtimer-Ralley mit Start und Ziel in Kirchberg teil. Die Oldtimer-Raritäten kommen morgens aus allen Richtungen in das Dirndltal und können am Bahnhofsplatz besichtigt werden. Nach der Begrüßung der Gäste werden die Oldis ab 9 Uhr in der Bahnhofstraße von Organisator Ernst Stefke vorgestellt.

Mit dabei sind Raritäten wie ein Jaguar SS 100 (Baujahr 1937) und ein Roadster der Marke Singer (Baujahr 1933), mit dem Bürgermeister Franz Singer als Gastfahrer an der Ausfahrt teilnimmt. Diese Automarke hat früher das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen.

Die 140 Kilometer lange Route mit vier Sonderprüfungen führt über Schwarzenbach, Annaberg und den Hubertussee nach Mariazell. Weiter geht die Fahrt zum Erlaufsee, nach Gaming und über St. Anton und Frankenfels zurück nach Kirchberg, wo im Gasthaus Mahrer die Siegerehrung stattfindet. Organisator Ernst Stefke wird bei der Veranstaltung von einem engagierten Helferteam mit vierundzwanzig Personen unterstützt. Als Sponsoren fungieren die Gemeinde Kirchberg, die Raiffeisenbank Region St. Pölten und die Kirchberger Wirtschaft.