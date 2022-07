Auto steckte in Sickerrinne fest

Werbung

So hatte sich eine Autolenkerin ihren Einkaufsvormittag am Samstag nicht vorgestellt. Ihr Wagen geriet auf einem Supermarktparkplatz über die Parkfläche hinaus und blieb in der Sickerrinne davor stecken.

Die Feuerwehr Ober-Grafendorf erwies sich wieder mal als Helfer. Mit Schläuchen, Schlauchbrücken und Schaltafeln gelang es den Floriani, das Auto anzuheben. So war es möglich, das Fahrzeug mit einer Seilwinde aus dem kleinen Graben zu ziehen. Es gab durch den kleinen Unfall keine Verletzten.

