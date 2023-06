Auto-Veteranen Oldtimer-Ausfahrt durch das Pielachtal Ende Juli

Das Team um Roman Friedrich, Organisator Ernst Stefke, Silke Kollermann, Tanja Kurz und Martin Kindig (v. l.) freut sich schon auf viele Veteranenfahrzeuge bei der Oldtimer-Ralley am 30. Juli in Kirchberg. An Fahrzeugen sind auch ein Jaguar, ein Singer-Oldtimer, das Puch-Motorrad und ein Ford Sierra Cosworth (BJ 1986 und 204 PS) dabei. Foto: Gerhard Hackner

R und 100 Auto-Veteranen verschiedenster Baujahre werden zur Teilnahme an der 13. Oldtimer-Ralley am 30. Juli in Kirchberg an der Pielach erwartet.

Die 13. Kirchberger Oldtimer-Ralley findet am Sonntag, 30. Juli, mit Start und Ziel beim Bahnhof Kirchberg statt. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Als Organisatoren fungieren Ernst Stefke und ein großes Helferteam. Nach zwei Jahren Ausfall wegen der Pandemie ist es jetzt wieder so weit. Ernst Stefke berichtet: „Wir haben eine tolle Route mit 140 Kilometern Länge zusammengestellt. Spannung und Spaß gibt es für die Teilnehmer zusätzlich bei den vier Sonderprüfungen.“ Das Helferteam für den Organisator umfasst 24 Personen, wobei die einzelnen Sonderprüfungen von Martin Kindig, Wolfgang Diendorfer, Erich Wutzl und Roman Friedrich geleitet werden. Die Strecke für die Auto-Veteranen führt über Schwarzenbach und Annaberg zur Wuchtlwirtin am Hubertussee. Weiter geht die Fahrt nach Mariazell, wo man zum Mittagessen einkehrt. Über Erlaufklause, den Zellerrain, Gaming und St. Anton führt die Fahrt zurück nach Kirchberg, wo beim gemeinsamen Abendessen im Gasthaus Mahrer die Siegerehrung stattfindet. Über 40 Teilnehmer haben sich mit ihren Oldtimern schon für die Ausfahrt am 30. Juli angemeldet. Start ist um 9 Uhr in der Bahnhofstraße vor dem Gasthaus Mahrer. Die Organisatoren hoffen auf rund einhundert Teilnehmer. Anmeldungen zur Veteranenfahrt werden laufend unter 0676/430 43 59 entgegengenommen. Unterstützt wird die Durchführung der Oldtimer-Ralley von der Gemeinde Kirchberg, der Raiffeisenbank Region St. Pölten und der Kirchberger Wirtschaft.