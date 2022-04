Tradition rund ums Osterfest im Pielachtal

Werbung

Ostersonntag, Tag der Auferstehung Christi. Neben dem Heiligen Abend das wichtigste Fest im christlichen Feiertagskalender.

Obwohl sich in manchen Familien die Feier durch sehr großzügige Geschenke, vor allem für Kinder, schon fast zum zweiten Weihnachten entwickelt, werden im Pielachtal traditionelle Osterbräuche hochgehalten. So werden diese Woche in vielen Gemeinden wieder die Osterratschen zu hören sein.

Am Karfreitag und Karsamstag starten acht Ministrantengruppen in Rabenstein. 24 Kinder ziehen mit ihren Ratschen von Haus zu Haus und erinnern an die Ostergottesdienste, denn in den Leidenstagen Jesu Christi läuten der Tradition nach keine Kirchenglocken. „Die letzten zwei Jahre konnten wir nicht in üblicher Manier ratschen, deswegen ist die Freude heuer besonders groß“, erzählt Michaela Riedl von der Pfarre Rabenstein. Das dabei gesammelte Geld wird unter den Kindern aufgeteilt. Auch in Kirchberg ratschen die Kinder, ebenso frönen die Schwarzenbacher und Frankenfelser Kinder diesem Brauch.

Eier zur Osterzeit sollen vor Gewittern schützen

Besonders im bäuerlichen Bereich ist das Palmbuschen binden ein alter Brauch. Die Weihe der Palmbuschen findet am Palmsonntag statt. Eine weitere, vor allem unter Bäuerinnen wie Maria Daxböck vom Bauernhof Zollner beliebte Tradition, ist das Backen von Ostergebäck. Tage zuvor wird gebacken, zum Osterfest werden Osterstriezel und Osterzöpfe im Familienkreis verspeist, nicht selten sind die Mehlspeisen mit einem bunten Osterei garniert. Beliebt ist das Osterbrot, in dem sich der Osterschinken verbirgt.

Das Osterzopfbinden will gelernt sein. Landwirtin Maria Daxböck geht dies locker von der Hand. Foto: Hackner

Eine andere Spezialität ist der Schnürkrapfen. Das Gebäck, das in Schmalz gebacken und in Staubzucker und Zimt gewälzt wird, soll das Ende der strengen Fastenzeit symbolisieren. In Kirchberg wird noch eine Tradition gepflegt: das Ostereier-Schießen der Pielachtaler Schützengilde. Für jeden geschossenen „Dreier“ erhalten die Teilnehmer ein Osterei. Vor allem bei Kindern beliebt ist das Ostereierfärben und viele warten schon sehnsüchtig auf die Ostereiersuche und auf das Ostereierpecken. Mundartdichterin Aloisia Secnicka aus Ober-Grafendorf hat der Karwoche sogar ein Gedicht gewidmet. An eine weitere Pielachtaler Tradition erinnert sie sich ebenfalls: „Die am Gründonnerstag und Karfreitag gelegten Eier sollen eine besondere Kraft haben und vor Gewittern schützen.“ Und auch sonst zelebriert die Autorin Osterbrauchtümer, vom Spinatessen am Gründonnerstag bis zum Verwandtschaftsbesuch am Ostermontag.

