Zeit für Sommer, Sonne und Badespaß im Pielachtal

Die Sonne scheint, die Temperaturen werden wärmer, bald ist es Zeit, sich im Wasser zu erfrischen. Gelegenheiten dafür gibt es im Pielachtal reichlich. Das Erlebnis und- Wellnessfreibad Kirchberg öffnet traditionell um das Pfingstwochenende herum. Auch heuer also, je nach Wetterlage, Ende Mai oder Anfang Juni. Neben der 47 Meter langen Wasserrutsche kann man sich auch in der Wasserfontäne oder dem Wildbach vergnügen. Auch auf dem Trockenen gibt es Angebote: das Bodentrampolin, Tisch-Tennis und den Beach-Volleyball-Platz.

Eine Neuerung stand an: „Auf der Liegewiese wird eine neue und frei stehende Umkleidekabine für die Badegäste errichtet. Die alte Kabine war schon desolat“, berichtet Amtsleiter Hannes Karner. Das Badbuffet wird auch heuer wieder von den selben Pächtern wie im Vorjahr, Alex Zhitia und seiner Familie, geführt. Die Preise jedoch haben sich verändert (die NÖN berichtete): „Wegen der gestiegenen Betriebskosten hat der Gemeinderat eine Anpassung der Eintrittsgebühr bei den Tageskarten und bei den Saisonkarten beschlossen“, so Karner.

Nicht angehoben wurden die Tarife im Nachbarort Rabenstein, im dortigen Pielachtalbad. Wann hier der Badebetrieb losgehen kann, steht noch nicht gänzlich fest, angepeilt wird das Wochenende vom 20. und 21. Mai. Grund dafür sind die noch nicht gänzlich abgeschlossenen Bauarbeiten beim Parkplatz. Erst wenn diese abgeschlossen sind, kann es losgehen. Auch innerhalb der Anlage gibt es Neuerungen: „Wir haben einen neuen Spielplatz mit neuen Geräten angelegt“, berichtet Bademeister Michael Eisner.

Im Bergpanorama schwimmen kann man im Alpenfreibad Frankenfels. Hier steht der Saisonstart bereits fest: Ab 26. Mai ist das Bad bis 2. September in Betrieb. Bis dahin wird das Freibad auf Vordermann gebracht, die Becken gesäubert und das Wasser ausgetauscht. Das Badbuffet wird wieder von Anita Schagerl vom Gasthaus Tenne betrieben, wie Gemeindemitarbeiter Nico Graßmann berichtet. Auch in diesem Bad kann man heuer noch zu den selben Tarifen wie im Vorjahr planschen.

Erfrischen in natürlichen Gewässern

Wasserratten können sich natürlich auch in der Pielach selbst erfrischen. Eine gute Gelegenheit dafür gibt es im Pielachpark in Hofstetten-Grünau. Dort kann man nicht nur im Fluss planschen, sondern sich auch auf dem Floß über die Pielach ziehen. Bis hier der übliche Badebetrieb losgehen kann, könnte es aber noch dauern. Denn die neu sanierte Toilettenanlage wurde von bisher Unbekannten beschädigt. Öffentlich zugänglich ist die Badestelle jedoch ohnehin das ganze Jahr über.

Ebenfalls bereits geschwommen werden kann im Ebersdorfer See in Ober-Grafendorf. „Bis es für die meisten Besucherinnen und Besucher warm genug ist, wird es wohl noch ein bisschen dauern“, berichtet Gemeindemitarbeiterin Tamara Czuberny-Lederer. „Aber einige mutige Leute haben sich schon ins Wasser getraut.“ Sogar zum Eisbaden werde der See genutzt.

Der Bauhof hat die See-Umgebung bereits für die Badesaison hergerichtet, das Gras geschnitten und den Sandplatz in Stand gebracht. Einzig die Sonnensegel beim Liegebereich müssen noch aufgestellt werden. Der See locke immer wieder viele Gäste an, berichtet die Gemeindemitarbeiterin. Besonders gut besucht beim Ebersdorfer See sei die Hundezone.

Voraussichtlich ab Juni kann man sich auch im öffentlich zugänglichen Teil der Pielachtaler Sehnsucht in Hofstetten-Grünau erfrischen.

