Der 1. Mai ist in den heimischen Freibädern als Start der Badesaison bekannt. Heuer fällt dieser im Pielachtal jedoch schon wieder ins Wasser. Corona macht den Wasserliebhabern und Gemeinden schlichtweg erneut einen Strich durch die Rechnung. Die erste Wiedereröffnung ist dennoch mit Ende Mai geplant. Die Entwicklung der Corona-Konzepte läuft in Rabenstein, Kirchberg und Frankenfels auf Hochtouren.

„Bei Schönwetter am Pfingstwochenende sperren wir unser Pielachtalbad auf. Wie jedes Jahr ist an diesem Wochenende freier Eintritt für unsere Badegäste“, verkündet Amtsleiterin Evelyn Gruber vom Gemeindeamt in Rabenstein. Das Team rund um Bademeister Michael Eisner bereitet zur Zeit das Areal für die Eröffnung vor. „Gemeinsam mit Gemeindemitarbeiter Reinhard Walcher, Eva-Maria Heindl und Manuel Grünbichler wurde das Becken geputzt, das Wasser fachmännisch aufbereitet und alles auf Schiene gebracht“, erzählt die Amtsleiterin im NÖN-Interview. Außerdem wurde die Solaranlage repariert und die Badewiese revitalisiert.

Ein genauer Plan zur Einhaltung der Corona-Richtlinien wird im Moment erstellt. „Die große Liegewiese kam uns auch letztes Jahr schon zu Gute. Der Mindestabstand kann so auch heuer eingehalten werden“, ist sich Gruber sicher. Das Areal sei weitläufig, sodass selbst bei der Grenze an Maximalbesuchern ausreichend Platz zur Verfügung steht. Für Kulinarisches wird auch dieses Jahr Astrid Sito mit ihrem Badebuffet sorgen. Das Team sucht übrigens einen zusätzlichen Bademeister.

„Wir brauchen Unterstützung, auch damit die Eintrittstests kontrolliert werden können. Für die Sommermonate haben wir zum Glück einen Studenten, der uns aushilft. Trotzdem benötigen wir Verstärkung“, erzählt die Amtsleiterin. Um Staus an den Tageskassen und im Eingangsbereich zu vermeiden, können Saisonkarten direkt im Gemeindeamt gekauft werden.

Das Alpenfreibad Frankenfels möchte voraussichtlich ab 3. Juni für Action sorgen. Das Einhalten der Corona-Bedingungen steht für Arthur Vorderbrunner an erster Stelle. „Wir arbeiten zur Zeit an unserem Sicherheitskonzept. Genauere Infos werden nach Absprache innerhalb der Gemeinde folgen“, meint der Amtsleiter. Er freut sich schon auf die Eröffnung und hofft, dass die Maßnahmen gut umsetzbar sein werden.

Für Wasserratten und Badebegeisterte öffnet das Erlebnisfreibad in Kirchberg am 29. Mai seine Türen. Auf die eingeführte Registrierungsmethode setzt Bürgermeister Franz Singer auch dieses Jahr: „Unser durchdachtes System ermöglicht uns einen genauen Überblick über die Besucheranzahl.“ Schon letzten Sommer habe diese Vorgehensweise gut funktioniert. „Wir sehen so genau, wie vielen Badegästen Zutritt gewährt werden kann“, versichert Singer. Dadurch könne man den Eingang schließen, bevor die Gesamtanzahl von Besuchern erreicht ist; damit jeder Badegast mit Saisonkarte Eintritt erhält.

In den letzten Tagen sei alles auf Vordermann gebracht worden: Kleine Bauarbeiten wurden fertiggestellt, der Rasen gepflegt und das Areal mit Blumen verschönert. „Die Mitarbeiter absolvierten einen Erste Hilfe Auffrischungskurs, sind sehr motiviert und stehen in den Startlöchern“, erzählt der Bürgermeister. Die Saisonkarten können bereits im Gemeindeamt gekauft werden.

„Unser Erlebnisfreibad ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Aspekt für unsere Gemeinde. Unser Tourismus wird dadurch belebt, denn viele Besucher kommen von weit her, um in unserem Freibad zu entspannen“, berichtet Singer und freut sich auf die Wiedereröffnung.