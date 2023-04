Weinburg: In der Wanne die Pielach entlang

Selbst gebaut, kreativ und mit Muskelkraft betrieben – so sollen die Badewannen in Weinburg die Pielach hinunter befördert werden. Der Verein „aqua gaudium“ veranstaltet am Samstag, 3. Juni, das sechste Badewannen-Rennen im Tal. Auf der 500 Meter langen Rennstrecke wird um 15 Uhr bei der Weinburger Wehranlage gestartet.

„Da das Hallenbad in Hofstetten-Grünau den Sommer geschlossen ist, wollte ich für den Verein etwas organisieren, das es bisher noch nicht gab und im Freien stattfinden kann “, erzählt Vereinsobfrau Petra Kargl über die Entstehung des Rennens. Vor neun Jahren wurde durch Recherche im Internet aus ihrer Idee ein Projekt. Nach langer Corona-Pause findet das Rennen nun heuer wieder statt.

Damit beim Wett-Paddeln alles glatt läuft, werden bereits die ersten Vorbereitungen getätigt. „Wir haben einen Flyer angefertigt. Die Teilnahmebedingungen, Regeln sowie genaue Infos zur Anmeldung und zum Bau der Wannen sind darin ersichtlich“, informiert Kargl. Essentiell beim Fertigen der Renngeschoße sei vor allem die Verwendung von wasserfesten Farben. Zudem dürfen die Wannen bei eventuellem Kentern nicht untergehen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen außerdem schwimmen können.

Um starten zu dürfen, brauche jedes Mitglied eine Partnerin oder einen Partner. „Gewertet wird in drei Kategorien. Die schnellste und kreativste Wanne sowie der Publikumsliebling spielen eine Rolle“, gibt die Obfrau preis. Das Sieger-Team werde aus dem Rennergebnis und der Zuschauerbewertung ermittelt. Je origineller die Flitzer und die Verkleidung der Mitglieder, desto mehr Punkte sollen verteilt werden.

Auch Kargl und ihre Gruppe stehe heuer wieder am Start. „Unter dem Motto ‚Die Biene Maja‘ werden wir unser Bestes geben und rudern was das Zeug hält“, freut sie sich auf die Veranstaltung. Neben dem Rennspektakel zähle heuer eine große Tombola zu den Highlights. Ein Wochenende mit einem neuen Mazda wird als Hauptpreis verlost.

Sechs Fixstarter-Teams seien bereits angemeldet. Genauere Infos dazu sind auf der Facebookseite „Aquagaudium“ zu finden. Bis Donnerstag, 25. Mai, ist die Anmeldung unter petra.kargl@kabelplus.at, 0670/6052351 oder über Facebook möglich.

