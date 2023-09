Pielachtaler Wasserratte: Wolfgang David war 67-mal im Freibad

Der Sommer neigt sich gen Ende und die Badesaison ist im Pielachtal bereits vorbei. Die drei Bäder im Tal schlossen alle mit dem vergangenen Sonntag.

Im Pielachtalbad in Rabenstein lief die Badesaison sogar besser als im Durchschnitt. „Zwar waren Mai und Juni wetterbedingt schlechter, jedoch war das Bad in den Hitzewochen im Juli und August sehr gut besucht“, berichtet Bademeister Reinhard Walcher. Besonders viele Gäste gab es an den Wochenenden. Nicht nur aus dem Pielachtal kamen Menschen auf der Suche nach Erfrischung, auch zahlreiche Wiener wollten sich in der Pielach erfrischen, wie Walcher berichtet.

An den Mittwochen konnte man in den Sommerferien immer besonders lange plantschen, denn da fand das Nachtbaden bis 22 Uhr statt. Laut Walcher wurde das Angebot von den Badegästen sehr gut angenommen, auch, weil das Wetter an den Mittwochen zumeist gut gepasst hat. Das Badbuffet lief seiner Auskunft nach zufriedenstellend.

Im Rabensteiner Pielachtalbad konnte man mittwochs sogar bis 22 Uhr schimmen. Foto: Leo Fahrngruber

Bereits jetzt können sich Wasseratten und Sport-Fans auf die nächste Badesaison freuen, denn „im nächsten Jahr können wir unseren Gästen zusätzlich noch direkt neben unseren Pielachtalbad die neue Beachvolleyballarena sowie die beiden neu errichteten Padel-Tennisplätze anbieten, wodurch wir hoffentlich noch mehr Gäste in unser Bad locken können“. Weiters wird es auch 2024 wieder das wöchentliche Nachtbaden geben.

Insgesamt 71 Badetage gab es beim Erlebnisfreibad Kirchberg. Insgesamt besuchten über 20.000 Gäste heuer das Bad, in etwa gleich viele wie im Vorjahr, wie Kassierin Renate Gamsjäger informiert. Der stärkste Badetag war der Sonntag, 20. August, mit gut 700 Besucherinnen und Besuchern. Das war ein Hitzetag mit 34 Grad Temperatur, an dem die Leute Abkühlung suchten.

Auch in Kirchberg kann das Bad-Team regelmäßig Gäste von weit her begrüßen. Zwischen 70 und 80 Prozent der Badebesucherinnen und -besucher kommen aus den Nachbartälern, St.Pölten und Wien. Aber auch aus Baden und Zwettl kommen Gäste in das Freibad. Ein Ehepaar kam mit dem Zug aus Gänserndorf angereist, wie sich Gamsjäger erinnert. Weil ihnen die Badekassierin freundlich und engagiert bei der Lösung eines Problems half, sind sie gleich ein zweites Mal in das Freibad gekommen. Auffallend war, dass sehr viele Badegäste mit der NÖ-Card gekommen sind.

Einige Gäste kennt das Bad-Team besonders gut: Wolfgang David, kam heuer 67-mal zum Schwimmen. Grete Niederer und Christine Taschl sind treue Badegäste. Annemarie Weiß vom Hotel Steinschalerhof kommt fast täglich ins Bad. Karl Luger aus Loich schwimmt meist 50 bis 80 Längen im Becken.

Beliebt war auch in Kirchberg das Nachtbaden, das hier immer am Donnerstag stattfand. Außerdem wurde ein Schwimmkurs für Kinder abgehalten. Die Wasserrettung führte einen Rettungsschwimmerkurs durch. Erstmals fand heuer die Latino Pool Party mit lateinamerikanischen Tänzen, Musik und Kulinarik statt.

Das Alpenfreibad Frankenfels feiert nächstes Jahr das 50. Jubiläum. Foto: Gemeinde Frankenfels

Auch im Alpenfreibad Frankenfels verlief die Saison zufriedenstellend. Die stärksten Tage waren während der Hitzewelle im Juli. Das Nachtbaden wurde auch hier gut angenommen, wie Amtsleiter Arthur Vorderbrunner informiert. Laut Pächterin Anita Schagerl lief das Badbuffet sehr zufriedenstellend.

Nächstes Jahr feiert das Frankenfelser Bad das 50. Jubiläum. Bereits jetzt gibt es Planungen für eine Jubiläumsveranstaltung. Doch Näheres dazu ist noch nicht bekannt.

Citysplash und Parkbad Wilhelmsburg noch geöffnet

Wer sich diese Woche noch einmal erfrischen möchte, kann das im St. Pöltner Citysplash tun, welches noch bis 10. September geöffnet hat. 750 Dauerkarten wurden heuer verkauft und die Stadt rechnet damit, dass es bis Saisonende 60.000 Besucherinnen und Besucher sein werden.

Auch das Parkbad Wilhelmsburg hat noch bis 10. September geöffnet. Seit August dieses Jahres ist Florian Weber der neue Parkbadleiter. Veränderungen gab es heuer mit den neuen Schirmen im leuchtenden Logo der Stadtgemeinde. Neu ist auch die Multi-Sportanlage, die sehr gerne genutzt wird. Auch wurde eine neue Wärmepumpe installiert, wodurch die Energiekosten weniger wurden. Einnahmen und Ausgaben halten sich somit die Waage.

Eine Kooperation gibt es mit dem Bad in Hainfeld, wobei die Saisonkarten Wilhelmsburg und Hainfeld an den Standorten genutzt werden können. „Geplant sind 2024 neue Liegeflächen süd- und westseitig“, so Weber. Erreicht wurde heuer von der Besucherzahl ein Spitzenwert von zirka 37.000, im Vergleich zum Vorjahr waren es über 33.000. Derzeit gibt es fünf Badmeister, drei Reinigungskräfte und zwei Praktikanten während des Jahres.