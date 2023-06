Ganz viel Gefühl bei „Ringelspü"

Texte und Melodien schlummerten bei den beiden Vollblutmusikern Erich Kirchner und Mario Schagerl schon lange in der Schublade, immer wieder kamen neue dazu, lange blieben sie dort versteckt. Persönliche Schicksale, lustige Erlebnisse oder schwere Zeiten haben die beiden zu Papier gebracht. Daraus ist nun „Ringelspü“ entstanden. „Ein ,Ringelspü' ist offen, es bedeutet für jeden etwas anderes. Es dreht sich, so wie sich die ganze Welt dreht. Wir brauchen die Bewegung, denn Stillstand ist seltsam“, erklärt Erich Kirchner aus Hofstetten-Grünau, wie sie auf den Namen ihrer neuen Band gekommen sind. Ihre Musik beschreiben sie als modernen Austropop/Mundartpop.

„Die Welt braucht gute Musik“

Kennengelernt haben sich die beiden schon vor einigen Jahren in der Musikschule Wilhelmsburg, wo Erich „Urge“ Kirchner so wie in der Musikschule Pielachtal Schlagzeug unterrichtet. Schagerl, ebenfalls Musikschullehrer, kam für ein Jahr als Substitut nach Wilhelmsburg – aktuell unterrichtet er an der Musikschule Lilienfeld Gitarre. In Gesprächen stellten die beiden fest: „Die Welt braucht gute Musik.“ Und die machen sie heute gemeinsam – am liebsten live „vor vielen Leuten, die gern Musik hören“.

Nun veröffentlichen die beiden ihre erste Single „Da Himmel“, in der es um ganz persönliche, einschneidende Erlebnisse von Gitarrist und Sänger Mario Schagerl aus St. Veit geht. „Als meine Tochter klein war, haben wir eine schwere Zeit durchgemacht. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Durch das Schicksal sind wir aber zusammengewachsen“, erzählt der 33-Jährige über „Da Himmel“. Mit der Nummer wolle er seine Gefühle ausdrücken.

Premiere im Schloss Neubruck

Ab Freitag, 30. Juni, ist das Lied erstmals offiziell zu hören. Und das auch gleich live, denn gemeinsam spielen sie – mit Unterstützung von der gebürtigen Brasilianerin Thatiana da Fonseca Gomes an der Bass-Gitarre – im Schloss Neubruck in Scheibbs, wo sie vor der Gruppe „Jesters“ auf der Bühne stehen werden. Im Rahmen des Konzertes wird auch der Gewinner oder die Gewinnerin des Social-Media-Gewinnspiels ermittelt, bei dem ein „Ringelspü“-Gig verlost wurde.

Video in Hainfeld und Walpersdorf gedreht

Für ihre erste Single haben die leidenschaftlichen Musiker auch ein Video gedreht. Schauplätze sind die Lutteralm in Hainfeld und das Schloss Walpersdorf. „Im Schloss haben wir für den Dreh eine Party veranstaltet“, berichtet dazu Mario Schagerl.

Ein weiteres Video und eine Single sind noch geplant, im Herbst soll dann ein ganzes Album unter dem Titel „Da Himmel“ erscheinen.

Infos: www.ringelspue.at