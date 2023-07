Traincorn: Hard Rock mit Gegensätzen

Lucy Fadinger ist in Tradigist keine Unbekannte, stand sie doch im Vorjahr beim Feuerwehrfest mit der Satire-Rockband Rammelhof auf der Bühne. Heuer kommt sie mit Traincorn und bringt am Freitag, 21. Juli, mit ihrer Truppe feinsten Hard Rock und einige Cover-Songs mit aufs Feuerwehrfest. „Wir spielen unsere eigenen Songs, es gibt aber auch einige Covers aus mehreren Jahrzehnten zu hören, damit beim Konzert auch für alle etwas dabei ist“, freut sich die Traincorn-Frontfrau mit Ricardo Aigner und Sebastian Buresch (Gitarre), sowie Tobias Laller (Schlagzeug) und Martin Winter (Bass) auf das Konzert im Rahmen des Festes.

Die Band Traincorn gibt es bereits seit dem Jahr 2015. Vorerst stand Lucy Fadinger aus Markersdorf-Haindorf – sie ist durch die „NÖN sucht das große Talent“-Show so richtig in die Musikwelt gestoßen – mit ihrem Partner Ricardo Aigner auf der Bühne. „Ich habe Ricardo damals gefragt, ob er mich an der Gitarre unterstützen möchte“, erinnert sich Lucy Fadinger. Fünf Jahre später machten sich die beiden auf die Suche nach einem weiteren Gitarristen, Bassisten und Schlagzeuger. Seitdem schreiben sie gemeinsam Songs und komponieren die Musik dazu. „Das, was uns emotional beschäftigt oder aktuell passiert verpacken wir in unseren Liedern“, erzählt dazu Bassist Martin Winter. Und er erklärt auch den Hintergrund des Bandnamens: Train, also der Zug, ist ein Zeichen der schlechten Dinge im Leben. Unicorn, das Einhorn, steht für die guten Seiten. Diese Gegensätze verpackt die Hard Rock-Band in ihrer Musik.

Konzerte auch in St. Pölten und Graz

Ihre Songs sind auf den gängigen Streamigplattformen zu hören, auch einige Videos sowie Singles wurden bereits veröffentlicht. Mit ihren beiden Nummern „broken down“ und „drawn together“ war Traincorn sogar mehrere Wochen in den deutschen Metal Rock Charts vertreten. Natürlich gibt es auch Live-Auftritte, wie eben in Tradigist und dann eine Woche später am Freitag, 28. Juli, beim Musik.stp Festpval am Ratzersdorfer See in St. Pölten.

Außerdem ist Traincorn beim Eargazmic Contest-Finale in Graz mit dabei. „Unser Ziel ist es mehr und auf größeren Bühnen zu spielen“, so Fadinger, die mit ihren Bandkollegen wöchentlich zum Proben trifft. „Nächstes Jahr ist dann auch ein neues Album geplant, mit einer Auswahl der besten Nummern“, so die ambitionierte Sängerin, die sich mit ihren Bandkollegen auf viele Leute und eine „gscheite Party“ freut.

Zum Feuerwehrfest in Tradigist

Das Fest im und rund um das Feuerwehrhaus in Tradigist startet am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr. Ab 21 Uhr ist Live-Musik im Discozelt angesagt. Vor der Rockband Traincorn wird der Kirchberger Newcomer Cajus Weiser auf der Bühne stehen.

Am Samstag ist ab 18 Uhr Festbetrieb, für die musikalische Umrahmung sorgen die Mostlandstürmer. Das Frühschoppen startet am Sonntag ab 10 Uhr, dabei wird Wutzl Pold mit seinen Musikanten vertreten sein.

Disco-Betrieb mit DJ Strix gibt es am Freitag nach dem Konzert und Samstag.

Der Reinerlös des Feuerwehrfestes dient zur Finanzierung neuer Atemschutzgeräte.

Infos: www.ff-tradigist.at