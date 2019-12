Dort, wo bis vor Kurzem noch die „Blumenfee“ Rosen verkaufte, finden sich nun Nudeln, Eier, Milchprodukte, Honig und bald auch schon Fleisch aus regionaler Produktion: Im Juni letzten Jahres eröffnete Helmut Wimmer den von Nah&Frisch belieferten Nahversorger in Weinburg. Nun erweiterte er sein Geschäft um einen Bauernladen. „Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist da“, sagt Helmut Wimmer, „die Kunden wünschen sich das.“

Als einen „schönen Entwicklungsschritt“ für Weinburgs „kleinen, aber feinen Nahversorger“ bezeichnete Bürgermeister Peter Kalteis im Zuge der Eröffnung letzte Woche die Idee, dieses „zusätzliche Angebot zu schaffen“.

Einkaufskörbe stehen im Bauernladen bereit – bezahlt wird die Ware nebenan im Nah&Frisch-Geschäft. Geplant ist es, in Zukunft eine Möglichkeit zur Bankomatzahlung einzurichten. Dann soll der Bauernladen unabhängig vom Nahversorgungsgeschäft sieben Tage die Woche geöffnet sein, samt Videoüberwachung. Aktuell decken sich die Öffnungszeiten mit jenen des Nah&Frisch-Geschäftes. Das Sortiment an regionalen Lebensmitteln will Helmut Wimmer nun laufend erweitern. Etwa um Fleischprodukte, die sein Bruder in St. Georgen herstellt: „Auch Dirndlprodukte werden wir verkaufen.“ Neugierig dürften die Weinburgerinnen und Weinburger auf das erweiterte Geschäft auf jeden Fall sein: „Das Angebot ist schon gut angenommen worden“, freut sich Helmut Wimmer, „ich habe mittlerweile schon zwei Mal nachbestellt.“