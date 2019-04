Ein Bauer, der dem Alkohol nicht abgeneigt ist, eine Pfarrerköchin, die mit ihm eine Affäre hat und ein Mäderltrio, das sich auch noch einmischt – beim Stück „Alles Bauerntheater“ geht‘s rund auf der Bühne. In drei Akten bringt die Theatergruppe Schwarzenbach den Schwank von Erich Koch in den Theatersaal. Lachsalven sind garantiert und: „Schlussendlich gibt‘s doch ein Happy End“, verspricht Eva Wehrberger, die Regie geführt hat.

Die Proben hatten erst im März begonnen, dafür haben sich die Laiendarsteller ordentlich dahinter geklemmt. Zwei Proben die Woche umfasste das zeitintensive Training. Für die Gruppe kein Problem – sowohl für die „Stammspieler“, als auch für die Newcomer nicht. Eine Handvoll sind bereits seit Jahren bei der Theatergruppe: „Insgesamt gibt es uns sicher schon seit 20 Jahren“, erzählt Wehrberger. Leopold Schagerl und Franz Stupphan sind zum ersten Mal dabei. Der Mix aus Jung und Alt, Neu und Alter Hase mache den Erfolg aus und: „Es macht uns allen einfach sehr viel Spaß.“

Zum ersten Mal wird das Stück am Mittwoch, 1. Mai, im Mehrzwecksaal der Feuerwehr Schwarzenbach zur Aufführung gebracht. Um 17 Uhr startet die Geschichte rund um Bauer Alfons. Schon am Freitag, 3. Mai, gibt‘s das Stück noch einmal um 20 Uhr zu bewundern. Auch am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Mai werden ab 20 Uhr die Lachmuskeln trainiert.

Eine Stunde vor Beginn ist Saaleinlass, Platzreservierung ist nicht möglich. Dafür gibt es auch keinen Eintritt – freie Spenden sind aber erwünscht und werden zum Teil für die gute Sache gespendet.

Wehrberger freut sich schon auf die Premiere. Wenn das Publikum begeistert ist, sei das alle Strapazen wert. Generell fällt ihr auf: „Im Pielachtal wird gerade wieder viel Theater gespielt.“ Eine Entwicklung, über die sich die Pielachtaler nur freuen können.