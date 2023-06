„Pielachtal-Arena“ in Rabenstein wird erneuert

Großes vor hat der Verein „Ravenstone Beach Volleyball Club“. Die „Pielachtal-Arena“ soll nämlich komplett neu errichtet werden. Um dieses Vorhaben finanziell stemmen zu können, hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen. Mittels „Baustein-Aktion“ soll potentiellen Spenderinnen und Spender das Helfen schmackhaft gemacht werden.

Eine Großbaustelle ist zurzeit das Areal des Beachvolleyball-Platzes in Rabenstein. Die Umbaumaßnahmen betreffen laut dem Verein die gesamte Netzanlage sowie wie die Audio- und Flutlichtanlage. Freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützten die Mitglieder der Vereinsleitung mit vielen Arbeitsstunden. So wurden bereits die gesamten Abrissarbeiten fertiggestellt. In Kürze sollen die Aufbauarbeiten zur Neuerrichtungen starten. Der Fokus der ersten Tätigkeiten liege dabei auf der Spielfläche und den neuen Netzanlagen, damit der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Um fehlende Eigenmittel aufzutreiben, können Bürgerinnen und Bürgern einen symbolischen Baustein erwerben. Freiwillige Spenden, ein Namenschild auf der Dankeschöntafel sowie ein VIP-Zugang bei der Eröffnungsfeier seien Teil der Bausteine.

Viele weitere Umstrukturierungen der Anlage seien im Moment in Planung. Vergrößert werden soll auch die Sandfläche. Die Spielfelder werden dabei optimal zur Sonne ausgerichtet. Eine neue Gastro- und Grillstation diene gleichzeitig als Aufenthaltsbereich für die Padeltennisspielerinnen und -spieler. Auch die Umzäunung werde erneuert und zusätzlich mit Ballfangnetzen ausgestattet. Die komplette Sitzfläche der Tribüne werde ausgetauscht und darunter ein Lager zum Verstauen der Gerätschaften errichtet. Outdoorduschen und Umkleidekabinen sollen ebenfalls installiert werden. Am Ende der Bautätigkeiten wird laut dem Verein auch die Liegewiese in neuem Glanz erscheinen. So soll das Verweilen bei der „Pielachtal-Arena“ für Besucherinnen und Besucher angenehm gestaltet werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.beachclub.at.