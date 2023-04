Infrastruktur-Ausbau in Türnau geht ins Finale

Im letzten Jahr wurden in der Katastralgemeinde Türnau die Kanal- und Wasserleitungen gelegt. Nun beginnt, gemeinsam mit der Landesstraßenmeisterei, die Gestaltung der Nebenflächen bei der Landesstraße. Zudem werden in dem Bereich betroffene Gemeindestraßen asphaltiert und Straßenbeleuchtung errichtet. Nach Ostern soll mit den Arbeiten begonnen werden, die Kosten dafür sind noch nicht bekannt.

Die Verbesserung der Hochwasser-Abfuhr in der Fasangasse und Sierningstraße wird ebenfalls heuer durchgeführt. Dabei soll der Straßenzug so verlaufen, dass das Wasser bei extremen Regen direkt in die Sierning abläuft. Der Sierning-Wasserverband führt die Arbeiten durch. Die geschätzten Gesamtkosten betragen ungefähr 108.000 Euro, ein Drittel davon muss die Gemeinde zahlen. Bis zum Sommer soll dieses Projekt abgeschlossen sein.

Im Laufen ist bereits die Räumung des Bachbettes der Sierning. Dabei werden, von der Pielach flussaufwärts aus Richtung Gemeinde, Ablagerungen wie Schlamm und Schotter abgetragen. Mit den Arbeiten soll die Durchflussmenge erhöht werden und das Wasser besser ablaufen. Der Sierning-Wasserverband nimmt die Arbeiten vor.

