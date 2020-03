Im Moment keinen Postpartner mehr haben die Gemeinden Rabenstein, Kirchberg und Frankenfels.

Aufgrund der behördlichen Corona-Auflagen muss die Firma Elektro König, wo die örtlichen Postannahmestellen angesiedelt sind, ihre Pforten geschlossen halten. „Weil wir laut Verordnung keine Artikel des täglichen Bedarfs und keine Lebensmittel führen und weil wir für die Postpartner-Annahmestelle keinen eigenen Eingang haben, haben wir geschlossen“, begründet dies Filialleiterin Sabine Wieseneder. Diese Maßnahmen sind seit Dienstag voriger Woche in Kraft. „Wir haben zwar keine Freude damit, halten uns aber strikt an die Richtlinien, damit wir diese Krise gemeinsam überstehen“, sagt Wieseneder.

Pakete können in Kirchberg allerdings beim DPD-Paketdienst im Griechenland-Shop von Michael Purer angenommen werden. Frankierte Briefe und Postsendungen können in die Postkästen im Ort eingeworfen werden. Diese werden von der Post geleert. Ähnlich ist es in Rabenstein. „Briefe werden im Ort natürlich weiter zugestellt, aber es können eben derzeit nur Pakete bei uns aufgegeben werden, wenn sie der Postler direkt mitnimmt“, informiert auch Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann. Das Pielachtal ist aber nicht postpartnerlos. S

o verfügen Hofstetten-Grünau, Weinburg und St. Margarethen-Rammersdorf über einen Postpartner am Gemeindeamt. Ober-Grafendorf hat den Postpartner neben der Gemeinde bei der Trafik, die Gemeinde Loich hat ihren Postpartner im örtlichen Lebensmittelgeschäft angesiedelt, ebenso Puchenstuben. Nur Schwarzenbach hat überhaupt keinen Postpartner.