Vandalenakt legte Mariazellerbahn lahm .

Wie die Plattform „Doku-NÖ“ am Samstagvormittag berichtete, kam es in Hofstetten-Grünau „bereits zum zweiten Mal in geraumer Zeit“ zu einem Vandalismusakt: Unbekannte Täter beschädigten erneut die Infrastruktur der Mariazellerbahn.