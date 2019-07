Die Nattersbrücke im Ortsmittelpunkt von Frankenfels wurde in den Jahren 1974 und 1975 neu errichtet. Die Fugen der drei Tragwerkabschnitte waren desolat, wiesen Zeitschäden auf, weshalb an einer Generalsanierung kein Weg vorbeiführte. Neben den wesentlichen statischen Aspekten wurde auf die Hochwasser-Alarmierungseinrichtung, die Wiederinstandsetzung des Ortsbildes, die Parkmöglichkeiten und die dort befindliche Tourismusinformationstafel großen Wert gelegt. Rechtzeitig vor dem Sommerkirtag konnte der Brückenbereich wieder beidseitig befahrbar gemacht werden.

Die Brücke im Ortszentrum ist die zweite Brücke an der LB 39, die im Vorjahr und heuer saniert wurden. Im letzten Sommer stand die „Höllgrabenbrücke“ in der Boding auf dem Programm. Insgesamt wurden in die beiden Sanierungen 650.000 Euro gesteckt.