Biker kollidierte mit Lkw auf B39 in Ober-Grafendorf

Schmerzhaft endete die Ausfahrt für einen Biker am Dienstagnachmittag in Ober-Grafendorf. Er touchierte einen Lastwagen.

Der Lastwagenfahrer war auf der B 39 in Richtung Hofstetten-Grünau unterwegs. Plötzlich hielt er an, um zu einer Ausweichbucht abzubiegen. Dort hatte er seinen Anhänger abgestellt. Zwei Autos hinten ihm hielten daraufhin an, nicht so aber der folgende Biker.

Der St. Pöltner überholte mit seiner Maschine die beiden Autos und kollidierte dann mit dem Lastwagen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Zweiradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Notarzt versorgte den Mann, die Rettung brachte ihn ins Universitätsklinikum St. Pölten. Die Feuerwehr Ober-Grafendorf entfernte sein Motorrad von der Fahrbahn. Dafür war die B 39 kurzfristig gesperrt.

