Im Zuge der Neugestaltung der Plätze rund um Pfarrkirche und Gemeinde erstahlt in den kommenden Wochen die Pfarrkirche neu. Für die Beleuchtung wurde die gebürtige Bludenzerin und Künstlerin Siegrun Appelt aus Wien engagiert.

Ihr Konzept sieht vor, mit dem neuen Licht die bauliche Struktur der Kirche erkennbar zu machen. „Das Bauwerk wird rundum dezent beleuchtet und einzelne Elemente hervorgehoben“, erzählt Siegrun Appelt.

Als Elemente dienen LED Strahler mit verschiedenen Optiken. Die Farbtemperatur des Lichtes liegt bei 3.000 Kelvin, was einem warmen Weißbereich entspricht.

Über die Beweggründe, das Lichtprojekt anzunehmen meint Appelt: „In Ober-Grafendorf werden bauliche Maßnahmen gesetzt, die eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Bereich des Ortskerns zum Ziel haben. Die Kirchenbeleuchtung kann als erweiterendes Projekt gesehen werden.“

Siegrun Appelt zeigt seit 1996 Ausstellungen in der Schweiz, Deutschland, Paris und natürlich in Österreich. Außerdem hat die Künstlerin das Projekt „Langsames Licht/Slow Light“ ins Leben gerufen, das einen energieeffizienten und ästhetisch nachhaltigen Umgang mit Licht zum Ziel hat. Sie zeigte sich auch verantwortlich für zahlreiche Kirchenbeleuchtungen in der Wachau.

„Ich freue mich sehr über die Beleuchtung und dass die Kirche in neuem Licht präsentiert wird“

Bürgermeister Rainer Handl finger erzählt über das Zustandekommen der Zusammenarbeit: „Siegrun Appelt hat in der Wachau Lichtprojekte gestaltet. Wir haben uns diese angesehen und waren von ihrer Arbeit überzeugt.“

Bisher ist das Gotteshaus mit Halogenstrahlern beleuchtet worden. „Deshalb freue ich mich, dass im Zuge der Platzgestaltung auch die Beleuchtung erneuert wird“, so der Ortschef weiter.

Pfarrer Emeka Emeakaroha ist ebenfalls erfreut über die neue Technik. „Ich freue mich sehr über die Beleuchtung und dass die Kirche in neuem Licht präsentiert wird“, teilt Emeka mit. Er denkt zudem, dass es eine freundlichere Darstellung des Gotteshauses sein wird und eine Bereicherung für die Gemeinde Ober-Grafendorf.