Das Pielachtal setzt auf LED

Die aktuellen Teuerungen reißen vielen Bürgern und Gemeinden ein ordentliches Loch ins Börserl. Vor allem die Entwicklung der Strompreise bereitet Sorge. Leuchtkörper mit LED (Licht emittierende Dioden) sind langlebiger und brauchen weit weniger Strom als herkömmliche Glühbirnen. Sind die Pielachtaler schon auf diesen Zug aufgesprungen?

Seit 2013 umgestellt: Loich als Vorreiter

Vom Kirchberger Gemeinderat wurde bei der jüngsten Sommersitzung der Grundsatzbeschluss gefasst, dass die gesamte Straßenbeleuchtung in der Gemeinde auf LED umgerüstet wird. Ein Drittel ist bereits umgestellt.

„In den kommenden drei Jahren werden die fehlenden Bereiche neu mit LED-Leuchten ausgestattet“, kündigt Umweltgemeinderat Christian Gansch an. Nach den Berechnungen von Fachleuten, weiß Gansch, „wird sich die Gemeinde dadurch bis zu 62 Prozent an Stromkosten ersparen“.

Ein Vorreiter in Sachen LED ist auch die Gemeinde Loich. „Wir haben in Loich die gesamte öffentliche Beleuchtung bereits 2013 auf LEDs umgestellt“, informiert Bürgermeister Anton Grubner. Die LED-Leuchten haben eine Leistung von 22 Watt und werden in Loich ab 23 Uhr automatisch auf elf Watt abgesenkt.

„Insgesamt wurden dadurch mehr als 70 Prozent an Energie eingespart. Und zusätzlich sind die Leuchten nahezu wartungsfrei“, weiß Grubner. Zuletzt wurde die Straßenbeleuchtung beim Kinderspielplatz bzw. Gemeindegarten ebenfalls mit LED-Leuchten erweitert.

„Smart Street“ für Hofstetten in Planung

Kfz-Mechaniker-Meister Klaus Reitbauer aus Rabenstein setzt sich hobbymäßig intensiv mit Lichtverschmutzung auseinander. „Zusätzlich zu LED-Beleuchtungen kann man auch durch die Wahl der LED-Lampe Strom sparen“, berichtet er.

Kfz-Mechaniker-Meister Klaus Reitbauer ist ein Verfechter von LED-Beleuchtungen und setzt sich für die Eindämmung der Lichtverschmutzung ein. Foto: Reitbauer

Die Auswahl der Wattzahl sei dabei ausschlaggebend. Warmes Licht mit niedriger Wattanzahl empfiehlt er in Wohnräumen, blau-weißes Licht sollte hauptsächlich an Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen. Er plädiert auch für die nächtliche Abschaltung von Werbeflächen.

„Ein Lebensmittelkonzern dreht bereits seine Flächen ab 22 Uhr ab. Alle Konzerne sollten diesem Beispiel folgen“, fordert Reitbauer.

Hofstettens Vizebürgermeister Wolfgang Grünbichler, selbst Geschäftsführer der im Ort ansässigen Elektrofirma „Elotech“, meint: „LED-Leuchten sind in der heutigen Zeit essenziell.“ Die Beleuchtung ist daher in der Gemeinde seit vier Jahren umgestellt.

Zurzeit ist zudem das Projekt „Smart Street“ in Planung. „Die intelligente Straße soll mit Bewegungssensoren ausgestattet werden und so die Möglichkeit bieten, die Intensität der Straßenbeleuchtung anpassen“, informiert Grünbichler über das Vorreiter-Projekt.

