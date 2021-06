Nach mehreren Verschiebungen wegen der Corona-Pandemie ist es jetzt fix. Das Benefiz-Fußballspiel der „SK-Rapid Legenden“ gegen die „Kicker of the Mountain“ aus dem Pielach- und Traisental findet am Samstag, 7. August, um 16 Uhr am Sportplatz Kirchberg statt.

Helmut Fröstl und Team fungieren als Organisatoren für den Sportclub Kirchberg beim Nepal-Benefiz. Gerhard Hackner, Gerhard Hackner

Als Platzsprecher konnte Andy Marek, die legendäre „Stimme Rapids“, gewonnen werden. Persönlichkeiten wie Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner oder Ski-Star Thomas Sykora haben sich als ehrenamtliche Testimonials für das Event zur Verfügung gestellt. Alle Benefiz-Einnahmen kommen der Nepalhilfe für den Bau von erdbebensicheren Schulen und Kindergärten in diesem Anden-Staat zugute. Der Vorverkauf für die Benefizveranstaltung wurde bereits gestartet. Karten gibt es bei den Bankstellen der Sparkasse, Raiffeisenbank und Volksbank in Kirchberg.

„Wir wollen Kindern vor Ort eine bessere Zukunft ermöglichen.“ Ernst Dullnigg, Naturfreunde-Geschäftsführer

Als Veranstalter fungieren der Sportclub Kirchberg mit Helmut Fröstl und die Naturfreunde Niederösterreich mit Ernst Dullnigg voran. Helmut Fröstl vom SC Kirchberg freut sich auf viele namhafte Spieler: „Bei den Rapid-Legenden erwarten wir Steffen Hoffmann, Patrick Jovanovich, Christian Keglevits, Ladi Maier und Gerry Willfurth. Sie spielen gegen Fußball-Legenden aus dem Pielach- und Traisental.“ Zusätzlich gibt es eine Tombola mit schönen Preisen, das Elfmeterschießen mit Prominenz und einen gemütlichen Ausklang.

Aufbau von Schulen und Kindergärten gefördert

Seit Jahren setzen sich die Naturfreunde NÖ in Zusammenarbeit mit dem Verein ,Children of the Mountain‘ für den Aufbau von Schulen und Kindergärten in der nepalesischen Bergregion Tandrang ein. Die Hintergründe erklärt Ernst Dullnigg: „Wir wollen Kindern vor Ort eine bessere Zukunft ermöglichen. Dies kommt besonders auch Mädchen zugute, die dort noch immer nicht gleichberechtigt sind. Bisher konnten schon 16 erdbebensichere Schulen und 30 Kindergärten errichtet und eingerichtet werden. Weitere Hilfe ist aber dennoch nötig.“