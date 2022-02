Für krebskranke Kinder: Pielachtaler Verein hat Barcelona als Ziel

Start ist in Ober-Grafendorf im Pielachtal. Das Ziel in Barcelona, Spanien. Die Strecke von 1.800 Kilometern wollen einige Mitglieder des Vereins „RC Schnauze“ mit dem Fahrrad bewältigen.

13.000 Höhenmeter müssen dafür überwunden werden. Und das alles für den guten Zweck, denn mit der Charity-Tour sollen Menschen zum Spenden für die Kinderkrebshilfe motiviert werden.

„Nachdem unsere erste Charity-Fahrt so ein großer Erfolg war, haben wir beschlossen, uns noch ein Mal an so eine Mega-Tour zu wagen“, sagt Peter Speiser, Obmann-Stellvertreter des Vereins „RC Schnauze“.

14.500 Euro auf Fahrt zum Bud Spencer-Grab gesammelt

Denn 2018 ging es nach Rom, um das Grab von Schauspieler Bud Spencer zu besuchen. Beachtliche 14.500 Euro an Spenden konnten damals die Vereinsmitglieder Peter Speiser, Martin Hammerschmid, Oliver Gols und Johannes Wieder „erradeln“.

Seit September des Vorjahres wird nun an der neuen Tour geplant. Barcelona wurde als attraktives Ziel ins Auge gefasst. Start ist am 3. Juni in Ober-Grafendorf. „Die erste Etappe wird die anstrengendste, denn da müssen wir den ,Wastl‘ überwinden“, weiß Speiser.

150 bis 200 Kilometer am Tag wollen die Sportler in die Pedale treten. „Wir fahren aber ausschließlich mit reeller Muskelkraft. E-Bikes gibt es bei uns nicht“, betont er.

Zwölf bis 14 Tage soll die Tour dauern und dabei ist stets der Weg das Ziel. „Zeit, um uns Sehenswürdigkeiten anzusehen und zum Verweilen haben wir nicht“, berichtet Speiser. Lediglich Pausen zum Jausnen und Erholen sind geplant.

Von Ober-Grafendorf geht es an die italienische Grenze nach San Daniele, Genua, weiter nach Saint Tropez an die Cote D‘Azur und schließlich durch Spanien nach Barcelona. Auf der Tour haben sie ein Begleitfahrzeug dabei. „Das erleichtert uns das Fahren sehr, weil wir nicht das Gepäck mitschleppen müssen“, sagt Speiser.

Die Rückreise erfolgt mit dem Flugzeug. Und er betont: „Wir zahlen uns alles selbst. Die Spenden dienen ausschließlich den krebskranken Kindern!“

Muskelkater mit Sinn

