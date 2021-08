SKN-Stadionsprecher Franky Krammel moderierte das Match. Die Rapid-Legenden mit Steffen Hofmann und Michael Hatz siegten überlegen mit 11:3 Toren. Naturfreunde-Landesgeschäftsführer Ernst Dullnigg erzählte von „Children of the Mountain“: „Wir sind bald wieder in Nepal in den Bergen, um für die Manaslu in der Region Tandrang zwei erdbebensichere Schulen zu eröffnen. Durch das Benefiz und weitere Aktivitäten haben wir Mittel zur Verfügung, um das nächste Projekt mit Volksschule und einem Kindergarten für Kinder in Nepal in Dörfern auf über 3.000 Meter Seehöhe zu starten.“