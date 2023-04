Alpenverein feierte die traditionelle Bergmesse am Hohenstein

Noch eine Woche vor der traditionellen Bergmesse des Alpenvereins Sektion St. Pölten lag der Schnee 70 Zentimeter hoch am Hohenstein. Deswegen war die Durchführung der Veranstaltung höchst ungewiss - doch am Tag der Messe selbst waren nur mehr wenige Schneereste sichtbar. Rund 60 Wanderfreunde und Wanderfreundinnen versammelten sich beim Otto-Kandler-Haus am Gipfel des Hohensteins auf einer Seehöhe von 1.195 Metern. Bis zum frühen Nachmittag wurden sie mit Sonnenschein belohnt.

Der Wortgottesdienst, den Johannes Bauer zelebrierte, wurde von einem Musik-Ensemble begleitet. Obwohl die Schutzhütte erst eine Woche später in die Sommersaison startet, sorgten Andreas Schmidt und Carmen Straub mit freiwilligen Helfern der Pfadfinder. Sie versorgten die Gäste mit herzhaften Imbissen in Form von Suppe und Mehlspeisen. Unter den Gästen befanden sich der Kirchberger Bürgermeister Franz Singer mit Gattin Monika sowie die der Vorsitzende des Alpenvereins Sektion St. Pölten, Christian Gebath.

Der Reinerlös der Veranstaltung wird an die Bergrettungsstelle Kirchberg an der Pielach sowie dem Roten Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd gespendet.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.