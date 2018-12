Die Bergrettungs-Ortsstelle Kirchberg traf sich im Gasthaus Kemetner in Schwerbach zur Jahreshauptversammlung. „Wir, die 45 Frauen und Männer der Bergrettung, sind bemüht, den Anforderungen der Öffentlichkeit zu entsprechen und sind neben den anderen Rettungsorganisationen ein wichtiger Teil der Rettungskette“, meint Ortsstellenleiter Josef Simhofer. Als Ehrengäste begrüßte er Vizebürgermeister Franz Singer und Moderator Martin Hochedlinger. Letzterer wurde gleich als neues Mitglied angeworben. Neu im Team ist auch Arabella Schatz aus Kilb.

Einsatzleiter Konstantin Sysel informierte über 169 Dienste aller Mitglieder, viele Übungen und sieben Einsätze im Jahresverlauf, darunter die Bergung eines Schitouren-Unfalles auf der Reisalm, eine Personenbergung mit der Feuerwehr im Bereich Poidlwarte und eine am Geisbühel, die Rettung einer verirrten Person am Hennesteck und Assistenzleistung bei einem Waldbrand am Sulzbichl. Peter Weinmeier zeigte eine Fotoschau. Eine Gedenkminute gab es für Karl Gotsmy und Walter Wutzl. 2019 soll das Bergrettungshaus in Schwerbach saniert werden.

Das Einsatzgebiet der Bergrettung umfasst ein Gebiet von 360km , vom Kaiserkogel bis nach Trübenbach im Naturpark Ötscher. Das Team betreut Geisbühel, Grüntalkogel, Hohenstein, Eisenstein und das Skigebiet Puchenstuben/Turmkogel.