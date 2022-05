„Nicht immer recht haben“: Ober-Grafendorfs Amtsleiter geht in Pension

Werbung

Gottfried Berndl hat am 12. Mai seinen letzten Arbeitstag als Amtsleiter in der Gemeinde Ober-Grafendorf. Im NÖN-Interview blickt er auf 27 Jahre Dienstzeit zurück.

NÖN: Am 1. Mai 1995 traten Sie Ihren Dienst als Amtsleiter an und folgten auf Ewald Greimel. Was hat Sie damals bewogen, sich um den Posten zu bewerben?

Gottfried Berndl: Das hatte vielfältige Gründe. Ich war damals als geschäftsführender Gemeinderat tätig. Ich habe den Hochbau betreut, das erste große Projekt war der Neubau des Kindergartens in der Ebersdorfer Straße. Zu der Zeit habe ich beim Arbeitsmarktservice gearbeitet und habe mich für die Leitung der Stelle in St. Pölten beworben. Daraus ist nichts geworden. Da ich mich beruflich verändern wollte und der Posten ausgeschrieben war, habe ich mich dann hier beworben.

„Man braucht eine dicke Haut und sollte bereit sein, Kompromisse einzugehen.“ Gottfried berndl Amtsleiter

Was waren Ihre ursprünglichen Berufswünsche?

Manche meinten, dass an mir ein Pfarrer verloren gegangen sei. Bei mir stach schon immer die Kommunikationsfreude hervor und eine Tätigkeit im Verwaltungsbereich hat mich interessiert. Eine Karriere als Sportler oder ein herkömmliches Berufsrollenbild – etwa als Mechaniker oder Tischler – schied für mich aus. Die Holzarbeit interessiert mich aber heute noch und ich übe sie als Hobby aus.

Sie kommen aus Allentsteig im Waldviertel. Was gefällt Ihnen an Ober-Grafendorf?

Das Schöne ist die dynamische Entwicklung. Auch die aufgeschlossene Gemeindeführung, vom Bürgermeister bis zu den Mitarbeitern, wirkt sich positiv aus. Hervorzuheben sind auch das gute politische Klima und der gute Kontakt zu allen Bevölkerungsgruppen in der Gemeinde.

Was stellte in den 27 Jahren für Sie die größte Herausforderung als Amtsleiter dar?

Es gab eine Geschichte, die mich mehr als die Hälfte meiner Amtsleiterzeit bewegt hat. Das war die Umweltverwüstung entlang der Pielach beim ,Farthof‘. Dabei wurde widerrechtlich Schotter entnommen und verkauft. Es wurde dabei auch einmal ein Antrag für Fischteiche eingereicht, obwohl jeder wusste, dass die Fischteichanlage nie errichtet werden würde. Tatsächlich wurde nur ein weiterer Vorwand gebraucht, günstig Schotter abzutragen.

„Es war immer ein tolles Gefühl, Bürgern zu helfen.“

Ihre schönsten Ereignisse als Amtsleiter?

Das war zum einen die neue Zentrumsgestaltung, zum anderen der Dirndlkirtag 2018 mit über 20.000 Besuchern. Es war auch immer ein tolles Gefühl, Bürgern zu helfen. Einen Pflegeplatz in kurzer Zeit und in guter Qualität aufzutreiben, ist nur ein Beispiel.

Was nehmen Sie für Ihren weiteren Lebensweg aus Ihrer Tätigkeit als Amtsleiter mit?

Sehr viele positive Erfahrungen und die Gewissheit, als einzelner viel gestalten zu können. Weiters nehme ich ein positives und realistisches Bild der Menschen mit. Jeder muss bereit sein, Kompromisse einzugehen und zu überlegen, ob sie es wert sind. Man sollte nicht streiten und keine Kriege führen. Man kann nicht immer recht haben und gewisse Dinge verlaufen eben anders.

„Mein Nachfolger sollte auch den Frieden aufrecht halten. Sein Rücken sollte breit sein, damit sich die Leute geschützt fühlen.“

Was geben Sie Ihrem Nachfolger mit?

Man sollte daran arbeiten, sich nicht alles zu sehr zu Herzen zu nehmen. Man braucht eine dicke Haut und sollte bereit sein, Kompromisse einzugehen. Die Vernunft siegen lassen und Entscheidungen akzeptieren. Wichtig ist auch die Loyalität zum Bürgermeister und zu den Mitarbeitern. Mein Nachfolger sollte auch den Frieden aufrecht halten. Sein Rücken sollte breit sein, damit sich die Leute geschützt fühlen. Er sollte das Gefühl vermitteln, dass man sich auf den Amtsleiter verlassen kann. Im Gegenzug muss sich der Leiter auch auf die Mitarbeiter verlassen können. Ich wünsche mir vom Nachfolger, für die Gemeinschaft da zu sein, gemeinsam Lösungen zu finden und als Team aufzutreten sowie als solches Aufgaben zu bewältigen.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Ich werde mein Haus hier weiter betreuen. Mein Schwerpunkt wird aber in meiner alten Heimat in Allentsteig sein. Der Gemeinde werde ich nicht verloren gehen. Wenn ich angesprochen werde, Kleinigkeiten zu machen, werde ich da sein.

Was möchten Sie den Ober-Grafendorfern noch gerne sagen?

Ich würde mir wünschen, dass die Bürger, die Mitarbeiter in der Gemeinde als Partner zu sehen und nicht als Diener. Wir haben immer ein offenes Ohr für die Menschen in der Gemeinde.

