Der Pielachtal-Tourismus hat sich erholt

56 Prozent mehr Nächtigungen als 2021 und 30 Prozent mehr als 2019, das sind die Tourismuszahlen für Januar bis August 2022 für das Pielachtal. An die 44.019 Nächtigungen und 15.200 Ankünfte gab es in diesem Zeitraum.

Damit ist die Tourismusregion Pielachtal der einzige Verband im Mostviertel, der gegenüber 2019 einen ordentlichen Zuwachs verzeichnet hat, wie Mostviertel Tourismus Geschäftsführer Andreas Purt hervorstreicht.

Ein garantierter Besuchermagnet ist der Pielachtaler Dirndlkirtag, der heuer wieder zahlreiche Stammgäste ins Tal holte, wie etwa die Delegation aus Oggersheim. Foto: Marie Eder

Die Gründe dafür seien vielfältig und liegen teilweise auch an der Berechnung. Einerseits erscheint zum ersten Mal der Campingplatz in Hofstetten-Grünau auf, der für 4.000 Nächtigungen Rechnung trägt. Andererseits kommt Weinburg zum ersten Mal in der Statistik vor.

Einen besonders großen Anteil an den Nächtigungen tragen die Steinschalerbetriebe von Johann Weiss mit dem Steinschalerhof in Rabenstein und dem Steinschaler Dörfl in Frankenfels bei.

Resilienz und Flexibilität als Erfolgsrezept

„Maßlos stolz“ auf seine Betriebe ist der Tourismusverband Pielachtal. Sie hätten eine „beeindruckende Resilienz bewiesen und gezeigt, dass sie sich selbst von schwierigsten Rahmenbedingungen nicht unterkriegen lassen.“

Viele Tourismusbetriebe hätten die Zeit produktiv genutzt, um ihr Angebot weiterzuentwickeln. Beispielsweise eröffnete die World of Styx in Ober-Grafendorf das neue Willkommenscenter.

Auch der Mostviertel Tourismus führt das Angebot von Wolfgang Stix als eines der beliebtesten Reiseziele an. Abgesehen davon lockten auch die Dirndlmanufaktur Fuxsteiner sowie der Pielachtaler Pilgerweg und Radweg zahlreiche Gäste an.

„Das Pielachtal hat viel zu bieten. Entsprechend dem Trend der steigenden Nachfrage im sanften Tourismus, können wir mit unseren überwältigenden Naturkulissen punkten und treffen damit den Nerv der Zeit“, sagt Tourismusverbandsobfrau Veronika Harm.

Im Sinne des sanften Tourismus kommt auch die Mariazellerbahn besonders gut an. Beispielsweise zur Anreise zum Pielachtaler Dirndlkirtag, der heuer endlich wieder in Rabenstein mit 12.000 Besucherinnen und Besuchern stattgefunden hat.

Neben Resilienz hätten die Betriebe auch große Flexibilität unter Beweis gestellt. Harm erklärt, was sie damit meint: „Der immense Aufwand aufgrund der Planungsunsicherheit ist kaum jemanden richtig bewusst.“

Urlaub am Bauernhof: „Wieder wie vor Covid-Zeiten“

Flexibilität war auch beim Angebot gefordert. Gruppenreisen wären wegen Covid quasi über Nacht eingebrochen. Das blieb dann auch eine Zeit so.

„Betriebe, die dieses Segment bedienten, hat es besonders schwer getroffen. Wo es möglich war, haben die Betriebe sich bemüht, mit ihrem Angebot verstärkt die aktuell erlaubten Zielgruppen anzusprechen“, resümiert die Tourismusobfrau. Die Aufenthaltsdauer blieb allerdings relativ stabil bei 2,9 Nächten.

Seit 1976 nimmt die Familie König in Kirchberg Gäste auf, sie können den Eindruck bestätigen: „Es ist wieder wie vor Covid-Zeiten.“ Urlaub am Bauernhof ist beliebt, gerade die Wochenenden waren stark gebucht.

Covid sei kein Thema mehr gewesen bei den Gästen: „Sie haben nicht nachgefragt wegen Maßnahmen oder Risiken.“ Vor allem viele Stammgäste seien zurückgekehrt, die bereits seit Jahren teilweise sogar Jahrzehnten nach Kirchberg kommen.

Sanft setzt sich durch

