Die Urne per Rakete ins Weltall schießen lassen, die letzte Ruhe im Korallenriff finden oder nach der Verbrennung in einem Luftballon entschweben – an Bestattungsformen ist heute vieles möglich. Gewünscht werde im Pielachtal aber nach wie vor die traditionelle Form der Beisetzung, berichten die örtlichen Bestattungsunternehmer. „Die klassische Erdbestattung wird am häufgsten in Anspruch genommen“, sagt Michael Strasser, Bestatter aus Rabenstein. Der Wunsch nach Feuerbeisetzungen aber wachse. Das bestätigt auch Wolfgang Edelböck vom gleichnamigen Unternehmen in Ober-Grafendorf. „Früher hatten wir etwa vier Verbrennungen pro Jahr, heute sind es bis zu fünfundzwanzig“, erzählt er. Die Arbeit der Grabpflege falle für die Angehörigen damit weg – für viele eine Erleichterung.

Vereinzelt würden Urnen nicht auf dem Friedhof beigesetzt, sondern mit nach Hause genommen, sagt Michael Strasser: „Ein kleiner Nachteil dabei ist, dass Nicht-Angehörige oder Freunde dann nicht so einfach wie beim Friedhofsbesuch zum Gedenken hingehen können.“

Während sich die klassische Erdbestattung auf den Friedhof konzentriert, gibt es bei Urnenbeisetzungen diverse Optionen: Wolfgang Edelböck hatte in der Vergangenheit bereits zwei Donaubestattungen: „Da wird die Aschekapsel im Wasser versenkt.“

Beliebt, so Wolfgang Edelböck, sei außerdem ein Herz aus Holz, in dem ein Teil der Asche des Verstorbenen mit nach Hause genommen werden könne, während der zweite Teil auf dem Friedhof in einer Urne beigesetzt werde. Auch die Verarbeitung der Asche zu einem Diamanten hat das Bestattungsunternehmen im Angebot: „Das wird aber nicht angenommen.“

Außergewöhnliche oder gar skurrile Wünsche bleiben im Pielachtal aus, sind sich die Bestatter einig. „Hier ist diesbezüglich noch alles traditionell“, so Michael Strasser.

Seit 32 Jahren ist der Rabensteiner als Bestatter tätig, 2010 übernahm er die Firma von den Eltern. „Ich bin da von klein auf hineingewachsen.“

Pietät und einfühlsames Arbeiten zählen für ihn zu den wichtigsten Dingen in seinem Beruf: „Ich bin psychologisch gefragt, höre den Kunden zu, lasse ihnen die Zeit, die sie brauchen. Ein Begräbnis kann man nur einmal machen. Es muss persönlich sein, alles muss passen und es darf nichts schief gehen.“ Das Leben als Bestatter sei nicht immer einfach, erzählt Michael Strasser. „Egal wo man auftaucht, ist der Tod das Gesprächsthema.“

Kollege Wolfgang Edelböck hat sein Bestattungsunter nehmen nach 25 Jahren vor Kurzem an Tochter Claudia übergeben. „Ursprünglich habe ich Flach- und Buchdrucker gelernt. Aber schon seit ich 17 Jahre alt war, habe ich im Bestattungsbetrieb meiner Tante mitgeholfen.“ Als ältestem Nachkommen sei ihm der Betrieb übergeben worden. Heute, so Wolfgang Edelböck, begegne man seiner Berufsgruppe interessiert: „Früher war es tabu, sich über Bestattung zu unterhalten – mittlerweile sind die Menschen aufgeschlossen.“