Beste Stimmung beim FF-Heurigen

Auftakt war am Mittwoch mit der „Let it burn-Party“ in der Fahrzeughalle. Dabei machten die „Disco Stars“ Stimmung. Mit Schlagern und Volksmusik unterhielten die „Spätzünder“ am Samstag.

Gemütlicher Festausklang war am Sonntag mit einem Frühschoppen. Kinder konnten sich ausgiebig in einer Hüpfburg austoben. Der Reinerlös des Festes wird nun zur Anschaffung eines neuen Versorgungsfahrzeugs verwendet.

