Gasthaus in Loich schließt: „Es war immer etwas los“

NÖN: Seit wann gibt es dieses Gasthaus?

Johannes Hölzl: Das ist schwer zu sagen. Es gibt Aufzeichnungen, dass das Gebäude bereits in der Kaiserzeit eine Gastwirtschaft war. In den 50er Jahren hat mein Vater Josef Hölzl meine Mutter Maria Taschl geheiratet. Er war Landwirt und meine Mutter führte das Gasthaus.

Wie war es, als Kind von Wirtsleuten aufzuwachsen?

Johannes Hölzl: Meine Eltern haben hart gearbeitet und hatten nur wenig Zeit für uns. Trotzdem war meine Kindheit unglaublich schön. Es gab zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen, etwa die alte Kegelbahn. Wir Kinder haben immer mitgeholfen, wenn es viel zu tun gab. Zum Beispiel beim Umstellen der Tische und Sessel, wenn oben im alten Saal eine Veranstaltung war. Da mussten wir des Öfteren auswärts schlafen.

An was erinnern Sie sich aus Ihrer Kindheit?

Johannes Hölzl: Es war lustig, weil immer etwas los war. Schon in der Früh kamen die Schulkinder, um Wurstsemmeln zu kaufen. Dienstags und freitags war „Kassa-Tag“. An diesen Tagen hatte die Raiffeisenbank geöffnet, die Bauern sind ins Dorf gekommen und haben dann das Wirtshaus besucht. Sonntags gab es nach der Kirche eine Schnapser-Runde im Extrazimmer. Wenn Veteranen bei uns gesessen sind, habe ich mich unter der Bank versteckt und deren Kriegsgeschichten zugehört.

In den 60er Jahren gehörten wir zu den Ersten, die einen Fernseher hatten. Wenn die Löwinger-Bühne oder ein Ski-Rennen übertragen wurde, war das Gasthaus voll. Außerdem hatten wir ein Not-Telefon, das immer funktioniert hat – auch wenn der Strom ausfiel. Bei uns gab es auch die „Gemeinde-Waage“, auf der die Bauern ihre Tiere gewogen haben.

Wie kam es, dass Sie in die Fußstapfen Ihrer Mutter getreten sind?

Johannes Hölzl: Eigentlich wollte ich einen technischen Beruf lernen. Aber damals war es üblich, dass Eltern über den Werdegang ihrer Kinder entscheiden. Ich habe in den Stadtsälen in St. Pölten die Lehre zum Koch/Kellner abgeschlossen. Dort haben wir Lehrbuben gearbeitet wie die Wilden und dadurch sehr viel gelernt. Danach war ich beim Bundesheer. In dieser Zeit sind meine Eltern schwer erkrankt und früh verstorben. Ich musste 1978, mit 22 Jahren, das Gasthaus übernehmen. In dieser Zeit war der Zusammenhalt der Familie sehr wichtig. Dafür bin ich meinen Geschwistern dankbar.

Wie ging es dann weiter?

Johannes Hölzl: Wir haben das Gasthaus um einen Saal und ein Stüberl erweitert. Dadurch konnten wir auch größere Veranstaltungen, wie zum Beispiel Hochzeiten oder Bälle abhalten. Das Stüberl haben wir mit Musikbox, Billard-Tisch, Wuzzler, Flipper und einem Dart-Automaten ausgestattet. Das wurde von unseren jüngeren Gästen sehr gut angenommen. Mit der Zeit wurde es für mich unmöglich, in der Früh und am Abend noch in den Stall zu gehen. Daher habe ich die Landwirtschaft verpachtet.

Frau Hölzl, wie war es für Sie in den Gastbetrieb einzusteigen?

Jitka Hölzl: Ich bin gelernte Restaurantfachfrau. Somit war es für mich kein Problem mitzuarbeiten. Am Anfang war es mit meinen Deutschkenntnissen nicht leicht, insbesondere der Dialekt hat es mir schwergemacht.

Johannes Hölzl: Alleine wäre das nicht machbar gewesen. Im Gastgewerbe brauchst du einen starken Partner, der etwas aushält. Außerdem hatten wir Glück, dass wir motiviertes, fleißiges und treues Personal hatten. Maria Gravogl hat beispielsweise rund 60 Jahre hier gearbeitet. Sie war eine hervorragende Köchin und die beste Semmelkren-Macherin weit und breit.

Was hat sich verändert?

Johannes Hölzl: Früher war das Gasthaus ein sozialer Treffpunkt für Jung und Alt. Mit der Zeit wurde es immer schwieriger, die Menschen ins Wirtshaus zu bringen. Jeder ist über das Handy immer erreichbar. Viele Vereine und Organisationen haben ihren eigenen Veranstaltungssaal, in dem sie Versammlungen und Feiern abhalten. Außerdem war die Änderung der Promillegrenze von 0,8 auf 0,5 ein entscheidender Faktor. Mit der Zeit haben wir die Öffnungszeiten – vor allem in der Nacht – eingeschränkt und ich habe vor 25 Jahren begonnen, nebenbei im Außendienst zu arbeiten.

Jitka Hölzl: Als ich in die Loich gekommen bin, gab es keine Handys oder Computer. Die Jugend hat sich bei uns getroffen und ausgemacht, wo es am Abend hingeht. Jetzt haben sie zuhause ihre eigenen Unterhaltungsmedien.

Wie war der Abschied?

Johannes Hölzl: Ich bin hier aufgewachsen, habe mein ganzes Leben mit meiner Familie und den Gästen in diesem Haus verbracht. Darum war das letzte Wochenende sehr emotional. Es war aber auch eine Bestätigung, dass unsere Arbeit anerkannt und geschätzt wurde.

Wie geht es weiter?

Johannes Hölzl: Wir haben keinen Nachfolger und werden das Gasthaus verkaufen.

