Der Baufortschritt bei der Errichtung der Wohnhausanlage für „betreubares Wohnen“schreitet zügig voran. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2021 geplant.

Der Wohnbau wird in Niedrigenergiebauweise errichtet und befindet sich direkt an der Soisstraße in Kirchberg. Alle Wohnungen sind barrierefrei ausgestattet und haben einen Balkon. Die 15 Wohneinheiten haben eine Größenordnung von 55 bis 72 Quadratmetern Wohnfläche. Als Bauträger fungiert die gemeinnützige Wohnbau-Gesellschaft „Heimat Österreich“. Interessenten können sich ab sofort unverbindlich vormerken lassen und erhalten alle Information über die Wohnungsgrößen, Ausstattung und Finanzierung. Das gilt für Personen ab dem 60. Lebensjahr oder für Interessenten mit Handicap.

Wohnform richtet sich speziell an Senioren

Michael Schneider von der Heimat-Österreich informiert: „Die Wohnform ,betreubares Wohnen‘ ist speziell auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren ausgerichtet und ermöglicht eine selbstständige Lebensführung in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter. Die Lage im Ortskern von Kirchberg mit geeigneter Infrastruktur, einer barrierefreien Ausstattung der Wohneinheiten und eine soziale Grundbetreuung durch eine Betreuungseinrichtung sind weitere Vorteile bei diesem Projekt.“

Drei Wohneinheiten davon werden durch das Wohnservice Niederösterreich vergeben. Die Errichtung der Wohnhausanlage wird aus Mitteln der Wohnbauförderung des Landes Niederösterreich gefördert. Bürgermeister Franz Singer betont: „Wir sind sehr froh, dass dieses spezielle Wohnungsangebot ab dem Sommer des kommenden Jahres für die Bürger aus unserer Gemeinde und aus der Region angeboten wird.“

Weitere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 01/9823601-640.