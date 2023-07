Betreutes Reisen mit dem Roten Kreuz wird immer beliebter. 28 Gäste erforschten mit Unterstützung von 19 BetreuerInnen vom Roten Kreuz (mit Chefin Manuela Glaubacker) das Haus der Wildnis in Lunz. Beim Mittagessen im Zellerhof wurden die Geburtstagskinder von Mai und Juni gefeiert. Eine kurzer Spaziergang am Lunzer See durfte aber auch nicht fehlen.