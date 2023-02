Bunt statt Business-Chic: Fasching 2023 in der Region St. Pölten

Der Fasching neigt sich dem Ende zu. Deshalb wird am letzten Tag der Faschingszeit, dem Faschingsdienstag, in einigen Betrieben und Schulen noch einmal verkleidet gefeiert.

„Bei uns gibt es am Faschingsdienstag seit Jahren Krapfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, informiert Katharina Heider-Fischer, Pressesprecherin der Niederösterreich Bahnen. Faschingskostüme sind am Arbeitsplatz an diesem Tag ebenso gerne gesehen, „solange die Dienstausübung nicht beeinträchtigt und die erforderliche Schutzausrüstung getragen wird“.

Alljährliches Geheimnis um Bürgermeister-Kostüm

Traditionell zur Maskerade am Faschingsdienstag im Rathaus, verkleiden sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats St. Pölten.

Welches Kostüm der Bürgermeister heuer wählen wird, sei noch nicht bekannt und zähle zu den bestgehütetsten Geheimnissen des Rathauses. Große Gruppen mit einheitlichen Verkleidungs-Themen werden im Gemeinderatssitzungssaal erwartet. Denn es gibt eine Prämierung für die kreativsten und besten Kostüme.

Auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse machen jährlich als „Gruppe Sparkasse“ bei der Maskerade im Rathaus mit, weiß Florian Haiderer, Pressesprecher der Sparkasse. Verkleidungen seien daher in den Filialen prinzipiell erwünscht.

„Ob Kostüme oder nicht, wird aber von den jeweiligen Beratungs-Center-Leiterinnen und -leitern sowie Filialleiterinnen und -leitern entschieden“, informiert er. In einigen Filialen gäbe es zudem eine kleine Bewirtung. Die Öffnungszeiten am Faschingsdienstag bis 13.30 Uhr, seien jedoch am Faschingsdienstag in allen Sparkassen flächendeckend.

An Schulen wird großteils kostümiert gefeiert

In den St. Pöltner Schulen können Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer verkleidet in die Schule kommen. Mottos gibt es entweder klassenweise oder im Lehrerteam. „Von den Lehrern verkleiden sich die meisten. Das Motto für heuer lautet ‚Wald´“, berichtet Ulrike Zirbs, Direktorin der Mary Ward St. Pölten.

In manchen Schulen sind dagegen keine Mottos geplant, um die Kostümentscheidung jedem Einzelnen zu überlassen. Darüber hinaus finden unterschiedliche Faschings-Aktivitäten in den Schulen statt.

„Der Schulsprecher organisiert immer einen Umzug, wo Klassen, die sich Motto-technisch gemeinsam verkleiden, durch die Klassen ziehen“, erzählt Armin Haiderer, Pressesprecher der HTS. Die Faschingsfeier der BASOP/BAfEP, bei der es Klassenbeiträge und ein Buffet gibt, findet wie üblich in der Prandtauerhalle statt. Die Einnahmen sollen gespendet werden.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.