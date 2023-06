Mittelschule Kirchberg: Erfolge bei der Laufolympiade

Bei der Laufolympiade der Schulen im Amstetten beteiligten sich 46 Schülerinnen und Schüler aus der Mittelschule Kirchberg. Es gab tolle Platzierungen. Im Laufbewerb über sechzig Meter eroberte Alexander Grasmann die Goldmedaille.

An die eintausend Schülerinnen und Schüler waren dabei, wobei in jeder Altersklasse 60 bis 95 Teilnehmer am Start waren. Alexander Grasmann sicherte sich Gold im 60 Meter Laufbewerb und meinte danach: „Die Freude ist riesengroß. Ich starte meist über 60 und 600 Meter, wobei meine Stärke der Start ist“.

Über zwei vierte Plätze (60m und 600m) konnte sich Franziska Flieger freuen. Das Leichtathletik-Talent trainiert schon beim Leichtathletikverein St. Pölten. Sie berichtet: „Meine Stärken sind der Hochsprung und das Laufen“. Knapp am Podium vorbei schrammte Sprinterin Sarah Fugger; im 60m-Laufbewerb wurde sie Vierte. Top-Platzierungen erreichten auch Jakob Genser mit zwei achten Plätzen über 60m und 600m, Mia Robausch mit dem neunten Rang über 600m und weitere Teilnehmer der Mittelschule.

Lehrer und Schulleitung stolz

Die Jugendlichen werden das ganze Jahr von Fachlehrer Markus Rohrböck im Lehrfach „unverbindliche Übung Leichtathletik“ trainiert: „Ich bin sehr stolz auf die Kinder. Sie haben unter Wettkampfbedingungen tolle Leistungen erbracht. Bei den Läufen war ein hohes Niveau.“ Trainiert wird im Winter in der Halle sowie im Frühjahr und Herbst auf der Sportanlage. Markus Rohrböck: „Wir sind froh, dass die neue Laufbahn errichtet wurde. Damit haben wir ideale Trainingsbedingungen für die Schüler“. Zu den Erfolgen sagt Direktorin Barbara Wallner: „Wir freuen uns, dass so viele Schülerinnen und Schüler aus unserer Mittelschule an der Laufolympiade teilgenommen haben. Wir sind stolz auf die Erfolge. Bewegung und Sport haben bei uns einen großen Stellenwert“.