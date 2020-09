Mariazellerbahn & Rhätische Bahn starten Kooperation .

Die Mariazellerbahn und die Rhätische Bahn (RhB) in der Schweiz sind ab sofort in Partnerschaft unterwegs. Die gemeinsame Bewerbung stehe im Mittelpunkt der neuen Kooperation, teilte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Mittwoch mit. Entsprechende Urkunden wurden virtuell im Rahmen einer Videokonferenz in St. Pölten und in Chur unterzeichnet.