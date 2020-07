Sie geben sich als Beamte des Landeskriminalamtes aus und sie behaupten, dass ein Einbruch in der Gegend, wo man wohnt, sich zugetragen hätte. Doch das stimmt nicht. Die Polizei warnt derzeit eindringlich vor falschen Polizisten am Telefon.

Im Bezirk St. Pölten-Land wurden bereits vier Vorfälle, darunter in St. Margarethen, Wilhelmsburg und in Herzogenburg gemeldet.

"Der Anrufer, erkundigt sich, ob man etwas von einem Einbruchsdiebstahl in der näheren Umgebung wüsste. In weiterer Folge versucht dieser an Informationen zu gelangen, ob das Eigenheim mit einer Alarmanlage gesichert sei", erklärt Walter Horinek von der Ober-Grafendorfer Polizeidienststelle.

Die Angerufenen reagierten aber richtig: Sie gaben an, sich ich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. "Dann wurde der Anruf abgebrochen", sagt Horinek, dass man Unbekannten am Telefon nie solche Informationen geben sollte. Ein Polizist würde keinesfalls auf derartige Weise Erhebungen durchführen.

Diese Telefontrick-Masche ist derzeit landesweit laut Landespolizeidirektion präsent: Zu einem weiteren ähnlichen Anruf kam es in Wiener Neudorf. Dort behauptete der unbekannte Täter, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und bereits Verdächtige festgenommen wurden. Auch das stimmte nicht.

Tipps der Polizei:

• Geben Sie keine Informationen über Wertgegenstände, Kontostände oder andere geheime Informationen am Telefon bekannt. Die Polizei würde niemals am Telefon danach fragen!

• Beenden Sie das Gespräch sofort bzw. fragen Sie vorher nach Name, Dienststelle und Erreichbarkeit.

• Verständigen Sie die Polizei.

Kriminalpolizeiliche Beratung:

Die Polizei bietet kostenlose, kriminalpolizeiliche Beratungen an. Diese können über jede Polizeidienststelle oder über das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133 angefordert werden.