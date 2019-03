Eine Himmelstreppe entgleiste am 26. Juni 2018 bei Völlerndorf, zwei Waggons kippten um. Von insgesamt 80 Fahrgästen wurden 28 leicht, vier schwer verletzt. Ursache des Unfalls: Der Zug war zu schnell. 35 km/h wären in der Kurve vorgesehen gewesen, mit über 60 km/h war er unterwegs. Wegen grob fahrlässiger Körperverletzung und Gemeingefährdung muss sich der Lokführer (26) der Mariazellerbahn nun vor Gericht verantworten.

Laut Staatsanwalt Leopold Bien habe der Lokführer das nötige Bremsmanöver vor der Kurve nicht vorgenommen, erst nach Ertönen eines Warnsignals reagiert und gebremst. „Da hat er dann eine falsche Bedienhandlung gesetzt.

Er hat keine Notbremsung, sondern die elektrische Verzögerungsbremsung eingeleitet“, so der Ankläger. „Er hat immer korrekt, penibel seine Dienstpflicht erfüllt. Das Ganze war für ihn ein einschneidendes Erlebnis, das er zutiefst bedauert“, sagt Verteidiger Michael Celar im Prozess. An den Unfall könne sich der Angeklagte nicht erinnern. „Wegen einer Bewusstseinseintrübung.“ Dadurch sei sein Mandant nicht zurechnungsfähig gewesen. „Verschulden ist auszuschließen“, meint der Rechtsanwalt und beantragt Freispruch.

„Warum ich mich nicht erinnern kann, habe ich bis jetzt nicht herausgefunden“, erzählt der Angeklagte vor Gericht. Und er sagt: „Es war einfach aus, auf einmal war ich weg. Und dann war schon alles zu spät. Wenn ich bei Bewusstsein gewesen wäre, hätte ich eine Schnellbremsung gemacht.“

Einer der Verletzten berichtet: „Ich bin mit dem Hinterkopf aufgeschlagen. Dann sind bei mir die Lichter ausgegangen. Am nächsten Tag bin ich auf der Intensivstation zu mir gekommen.“ Und ein 24-Jähriger sagt: „Ich habe mir noch gedacht: Bist du fertig, der legt sich in die Kurve! Dann sind wir aus dem Fenster gekraxelt.“ Eine Jugendliche erlitt bei dem Unfall eine Panikattacke. „Menschen haben geschrien. Ich war dann bewusstlos“, so die 18-Jährige.

Für Thomas Strasshofer, Sachverständiger aus dem Eisenbahnwesen, lagen keine technischen Störungen vor. Laut Fahrtenschreiber sei der Zug bis dahin regelkonform unterwegs gewesen. „Das hat sich dann schlagartig geändert, da passt dann eigentlich gar nichts mehr“, erklärt der Gutachter.

Psychiater Richard Billeth schloss Erkrankungen und einen Kreislaufkollaps mit Gedächtnisverlust beim Angeklagten aus. Für diesen Gutachter ist es schwer vorstellbar, „dass ein gesunder Mann im Sitzen einen Kreislaufkollaps erleidet und dabei das Gedächtnis verliert. Das ist extrem unwahrscheinlich“.

„Weil das kein 08/15-Prozess ist, es um einiges geht und vieles nicht nachvollziehbar ist“, so Richter Andreas Beneder, wird der Prozess zur Einholung eines internistischen Gutachtens vertagt. Es soll geklärt werden, ob der Angeklagte eine Synkope, eine kurze Ohnmacht mit einer raschen Reorientierung nach dem Aufwachen, erlitten hat.