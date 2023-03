Ausflug in die Welt der alkoholfreien Biere

Es ist immer wieder fantastisch, welche Überraschungen Biersommelier Andreas Knapp den Bierliebhabern beim Stammtisch im Café Bachinger in Kirchberg präsentiert, waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kirchberger Bier-Stammtisches sicher. Beim 19. Treffen verkostete die Gruppe - der Fastenzeit entsprechend - alkoholfreie Spezialitäten mit interessanten Hopfensorten. Darunter war etwa das „Freispiel“ der Trumer Brauerei, das „0,0“ von Hoegaarden oder das „Zero Five“ der Thornbridge Brauerei aus Belgien. Danach gab es Bockbiere aus Bayern wie den „Bergbock“ der Andechser Brauerei.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitierten einmal mehr vom umfangreichen Fachwissen des Biersommeliers. Gemütliches Beisammensein, interessante Diskussionen und ein reger Erfahrungsaustausch gehörten dazu.

Beim nächsten Stammtisch am 12. April um 19 Uhr steht eine Premiere an: Erstmals werden Biere in Verbindung mit Käse präsentiert. Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

