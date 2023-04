Kirchberger Bierliebhaber feierten Jubiläum

Mit 22 Teilnehmern, darunter fünf Damen, gab es neben dem Jubiläum sogar einen Rekordbesuch. Zum Genuss standen tolle Variationen bereit: Die Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber starteten mit Schafskäse in Kombination mit einem Pils und einem Bayrischen Märzenbier. Danach probierten sie einen Rahm-Brie und dazu ein Doppelbock aus Bayern und Pale Ale. Den zwei Jahre gereiften Bergkäse genossen sie mit einem hellen Bockbier und einem Imperial Stout. Zum Abschluss verkosteten sie ein Samiclaus, Österreichs stärkstes Bier (14 Prozent Alkohol), als Kontrapunkt ein belgisches Kirschbier (3,5 Prozent Alkohol) und dazu einen cremigen Gorgonzola.

Sandra Schweiger hat den Bierstammtisch nach Kirchberg gebracht, nachdem sie zuvor mit ihrem Gatten Daniel und Freunden schon beim Stammtisch in Hainfeld war. „Man spürt bei den Verkostungen den Genuss, lernt die verschiedenen Stile kennen und erfährt auch, welches Bier mit welchen Speisen eine ideale Kombination bildet“, beschreibt sie begeistert.

„Ich freue mich sehr, dass die Bierstammtische in Kirchberg so gut funktionieren“, meinte Knapp. Ergänzend zu seinem Beruf in der Bierbranche hat der Biersommelier seine Berufung in der Betreuung der Stammtische in Hainfeld und Kirchberg gefunden: „Diese Herausforderung bereitet mir große Freude und viel Spaß. Der Auftrag des Biersommelier ist ja die Vermittlerposition zwischen Brauereien und Konsumenten.“

20 Stammtische hat er bis jetzt in Kirchberg betreut, Ende des Jahres findet der 100. Bierstammtisch in Hainfeld statt. Ihn gibt es bereits seit 2012. Geschätzte 1.000 verschiedene Biersorten aus Österreich, Europa und der ganzen Welt hat Knapp im Rahmen der Stammtische mittlerweile vorgestellt.

