Konzert für den Guten Zweck im Weinburger Kräuterschaugarten

Schwerstkranken Menschen bis zuletzt ein Leben in Wertschätzung, Eigenverantwortung und voll Lebensfreude zu bieten, ist das Ziel des Vereins Hospiz Melk. Und das ungeachtet ihrer finanziellen Situation, ihrer religiösen und politischen Überzeugung sowie ihrer Nationalität. Zur Unterstützung des Verein findet am Freitag, 11. August, ein Benefizkonzert im TEH-Kräuterschaugarten in Weinburg statt. Spielen wird die Big Band der Polizeimusik NÖ - zum ersten Mal in der Gemeinde Weinburg.

„Es ist wirklich eine tolle Sache, dass dieses Sommer-Benefizkonzert bei uns im Kräutergarten stattfindet“, freut sich Bürgermeister Michael Strasser. Los geht das Konzert, welches vom Kulturausschuss der Gemeinde Weinburg organisiert wird, um 19.30 Uhr. Im Vorverkauf sind Karten für die Veranstaltung um 10 Euro im gemeindeeigenen Adeg-Markt erhältlich. An der Abenkasse gibt es die Karten um 15 Euro. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Kerschanhalle statt.

Über den Verein Hospiz Melk

Der Verein Hospiz Melk dient dem Wohl schwerstkranker Menschen in ihrer begrenzten Lebenszeit, sowohl im mobilen als auch im stationären Bereich. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizteams begleiten erkrankte Menschen und deren Angehörigen regelmäßig und kostenlos - auch über den Tod hinaus.

Der Verein bietet Unterstützung und Begleitung von Hospizgästen, Trauerbegleitung, einen Trauerraum und veranstaltet ein Kellergassenfest und auch eine Vernissage im Stationären Hospiz. Außerdem bietet der Verein einen Lehrgang zur Lebe,-Sterbe- und Trauerbegleitung.

Infos bzw. die Möglichkeit zum Ehrenamtlichen Engagement: 02752 / 52680 730613