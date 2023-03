379 Einsätze im Abschnitt Kirchberg

Wenn es brennt, sind sie zur Stelle – die Kameraden des Feuerwehrabschnitts Kirchberg. Zu diesem gehören Hofstetten-Grünau, Rabenstein, Tradigist, Kirchberg, Loich, Schwarzenbach, Frankenfels und Weißenburg. Gemeinsam zogen sie beim Abschnittsfeuerwehrtag in Rabenstein Bilanz zum Einsatzjahr 2022. Zu tun gab es genug: 379 Einsätze erforderten Ausrückungen mit 2.604 Mitgliedern und 5.951 geleistete Stunden.

„Es gab etwas weniger Brandeinsätze“, stellte Abschnittskommandant Andreas Ganaus in seiner Ansprache fest. Bei diesen Einsätzen kommt es vermehrt zu Wald- und Flurbränden, die durch die Trockenheit begünstigt werden. Im März hatten die Feuerwehren etwa einen Waldbrand am Sonnberg in Frankenfels zu bewältigen, weil Schadholz abgebrannt wurde. Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder war dieser Einsatz nicht nur ein Beispiel für die „hervorragende Ausbildung und die tolle Motivation“ der Floriani, sondern auch ein Beweis, „dass ein Hand-in Hand bestens funktioniert.“ 2022 gab es 39 Brandeinsätze, 319 technische Einsätze, 15 Brandsicherheitswachen und sechs Fehlalarme.

Darüber hinaus gab Ganaus zu Bedenken, dass auch die Feuerwehren nicht von der Teuerungswelle verschont bleiben. Besonders bei der Beschaffung von Ausrüstung schlage der Preisanstieg zu Buche. Daher müsse die Feuerwehr nicht nur mehr Eigenkapital aufbringen, sondern auch die Unterstützung durch die Gemeinden und die Bevölkerung werde wichtiger.

Aktuell haben die acht Feuerwehren zusammen 570 Mitglieder. Letztes Jahr kamen 24 Neue hinzu. 61 Buben und Mädchen engagieren sich bei der Jugendfeuerwehr. Zudem können die Mannschaften auf 46 Fahrzeuge im Abschnitt zurückgreifen.

Bei der Versammlung wurden zahlreiche verdiente Mitglieder vor den Vorhang geholt:

60 Jahre: Wilhelm Ertl (Hofstetten), Franz Kaltofen (Hofstetten), Karl Moser (Kirchberg), Otto Buder (Rabenstein)

Wilhelm Ertl (Hofstetten), Franz Kaltofen (Hofstetten), Karl Moser (Kirchberg), Otto Buder (Rabenstein) 50 Jahre: Karl Hochfilzer (Frankenfels), Gottfried Lechner (Rabenstein)

Karl Hochfilzer (Frankenfels), Gottfried Lechner (Rabenstein) 40 Jahre: Engelbert Umgeher (Tradigist), Herbert Singer (Tradigist), Karl Enne (Rabenstein)

Engelbert Umgeher (Tradigist), Herbert Singer (Tradigist), Karl Enne (Rabenstein) 25 Jahre: Daniel Häusler (Frankenfels), Franz Dirnbacher (Kirchberg)

Daniel Häusler (Frankenfels), Franz Dirnbacher (Kirchberg) Verdienstabzeichen in Silber: Jochen Lang (Kirchberg)

Jochen Lang (Kirchberg) Verdienstabzeichen in Bronze: Manfred Spendlhofer (Postenkommandant in Rabenstein)

