Hofstettens Feuerwehr leistete 2022 10.385 Stunden

Am Samstagabend versammelten sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hofstetten-Grünau zur Mitgliederversammlung im Eventlokal Aufriss in Mainburg. Im Rahmen der Versammlung wurde auch Josef Nekula zum zweiten Feuerwehrkommandant-Stellvertreter gewählt. Insgesamt hat die Feuerwehr aktuell 116 Mitglieder. Kommandant Walter Bugl ist besonders erfreut über den Zuwachs bei der Feuerwehrjugend: sechs neue Mitglieder sind im vergangenen Jahr beigetreten. „Wir haben eine der stärksten Feuerwehrjugenden in der Region“, freut sich der Kommandant.

Feuerwehrleute zeigten Einsatz

Die Floriani rückten im Berichtsjahr 2022 zu 50 Einsätzen aus und leisteten dabei 455 Einsatzstunden. Drei der Einsätze entfielen auf Brandeinsätze, sieben auf Brandsicherheitswachen und 40 auf technische Einsätze. Wie Kommandant Bugl berichtet, waren die Einsätze 2022 - glücklicherweise - etwas weniger, als im Vorjahr.

Besonders in Gedächtnis geblieben ist Bugl der Waldbrandeinsatz in Frankenfels. Weitere Brandeinsätze waren ein Balkonbrand in Rabenstein und ein Schuppen- und Garagenbrand in der Konvalinastraße.

„Markant war auch der Einsatz aufgrund eines Lkw-Unfalls. Ein Futtertransporter war mit der Mariazellerbahn kollidiert. Gott sei Dank gibt es dort jetzt endlich eine Schranke“, sagt Bugl. 17-mal mussten die Floriani Fahrzeuge bei Verkehrsunfällen bergen, bei drei Einsätzen wurden ausgelaufenes Öl und Treibstoffe gebunden. Weiters musste eine verstorbene Person geborgen werden.

Üben und das Können zeigen

Auch 35 Besuche verschiedener Lehrgänge, Kurse und Ausbildungsmodule sowie 76 Übungen und Schulungen standen auf dem Programm.

Bei den Landesleistungsbewerben in Tulln war die Wettkampfgruppe unter der Leitung von Christoph Dirnberger im Bewerb um Bronze erfolgreich.

Die Feuerwehrjugend konnte sich bei den Wissenstests und Wissenstest-Spielen in St. Pölten, bei den Bewerben um das Feuerwehrjugendfertigkeitsabzeichen, den Feuerwehrjugendbezirksleistungsbewerben in Ober-Grafendorf und in Häusling (Bezirk Melk) und beim Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen beweisen.

Insgesamt leisteten die Feuerwehrkameraden im Berichtsjahr 2022 bei 473 Aktivitäten 10.385 Stunden. Ein Drittel dieser Stunden wurde durch die große Gruppe der Feuerwehrjugend erbracht.

Oberverwalter Herbert Hollaus, Verwalter Florian Fuchssteiner, Kommandant Abschnittsbrandinspektor Walter Bugl, der neu gewählte zweite Kommandant-Stellvertreter Oberbrandinspektor Josef Nekula und Kommandant-Stellvertreter Oberbrandinspektor David Hollaus (von links). Foto: FF Hofstetten-Grünau

Endlich wieder Feste

Die FF Hofstetten-Grünau konnte 2022 wieder zur Burnout-Party laden. Gemeinsam mit DJ Alex Morgan heizten sie den Party-Gästen nach zwei Jahren Zwangspause so richtig ein. Im September veranstaltete die Feuerwehr auch wieder den FF-Heurigen, inklusive Frühschoppen und Oldtimer-Treffen. Auch beim Dorffest und beim Grünauer Advent war die Feuerwehr mit Ständen vertreten. Das 140-jährige Bestandsjubiläum zelebrierten die Kameradinnen und Kameraden im Mai gemeinsam mit Vikar Pater Pirmin Mayer im Feuerwehrhaus.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.