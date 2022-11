Leaderregion Mostviertel Mitte: 15 Jahre voller Erfolg

Werbung

39 Gemeinden, über 500 Projekte und rund 22 Millionen Euro Fördermittel – so lässt sich die Arbeit der Leader-Region Mostviertel Mitte zusammenfassen. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung lud der Verein rund um Obmann Anton Gonaus und Geschäftsführerin Petra Scholze-Simmel zu einer 15-Jahr-Feier.

„Unser Verein ist ein wichtiges Projekt für die ländliche Entwicklung.“

Das Projekt geht zurück auf das Jahr 1996, als die „Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal“ gegründet wurde. 2007 schlossen sich die Kleinregionen Melktal, Hoch6, Traisen-Gölsental, Schallaburg und neun weitere Einzelgemeinden mit der bestehenden Leader-Region Pielachtal zusammen und gründeten die Region Mostviertel-Mitte. Seither gab es zwei Förderetappen, in denen zahlreiche Projekte (eine Auswahl siehe ganz unten) realisiert wurden.

Der Bogen spannt sich dabei von wirtschaftlichen Projekten wie Bauernläden oder touristischem Marketing, über Naturerbe-Projekte wie die Obstbaumpflanzaktion, kulturelle Projekte wie die Filmchronisten bis hin zu Gemeinwohl-Projekten wie offener Jugendarbeit.

„Unser Verein ist ein wichtiges Projekt für die ländliche Entwicklung“, erklärte Leader-Obmann Anton Gonaus in seiner Rede und kündigte an: „Wir werden auch die Zukunft meistern.“ Andreas Purt vom Mostviertel Tourismus meinte: „Ohne die Leader-Region hätten wir den Dirndlkirtag nicht zu dem machen können, was er heute ist.“

Aus seiner Perspektive ist die Region ein „Leuchtturmprojekt für ganz Niederösterreich“. Hinsichtlich der aktuellen Krise möchte Obmann-Stellvertreter Manuel Aichberger künftig das Thema Energie forcieren. Zudem will die Leader-Region stärker mit der Landeshauptstadt St. Pölten zusammenarbeiten.

