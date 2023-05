Unter dem Motto „Komm in Anderswelt“ stellt Malerin Franziska Weinberger ihre gemalten Werke im Kulturcafé von Renate Heiß in St. Margarethen aus. Bei der Eröffnung las auch Karin Falso aus ihrem Buch „Komm in Anderswelt“ vor.

Im Vordergrund bei der Eröffnung stand die Vielfältigkeit des Lebens. Bei der Eröffnung schaute auch Bürgermeisterin Brigitte Thallauer vorbei und ließ sich inspirieren.

