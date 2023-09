Buntes Programm beim Antlashof-Fest in Hofstetten-Grünau

Der Antlashof lud zum Tag der offenen Tür. Neben Speis und Trank gab es auch einen kleinen Markt, bei dem die Gäste Kunsthandwerk bestaunen und erwerben konnten. Ebenfalls bestaunen konnte man die Landmaschinen, welche die Firma Landtechnik Scherndl-Figl ausstellte. Die Kinder konnten sich auf der Hüpfburg austoben und es gab auch die Gelegenheit, zu reiten. Besonders spannend war eine Vorführung von der Arbeit mit Nutztieren durch Carol Streefkerk vom Verein „Das halbe Team“.

„Antlas“ ist eine gemeinnützige GmbH, welche Jugendliche und Erwachsene in unterschiedlichen Lebenslagen unterstützt. Jugendliche und Erwachsene leben in Form einer Wohnbetreuung rund um die Uhr am Antlashof, oder verbringen bei der Tagesbetreuung nur den Tag am Hof. Das Angebot richtet sich an Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die in der Regel mehrere Jahre am Hof verbringen. Am Hof arbeiten sie in der Holzwerkstatt, in der Küche, beim Gemüseanbau und kümmern sich um die Pferde. „Antlas“ Tochtergesellschaft der Emmausgemeinschaft St. Pölten und wird mit Mitteln des Landes NÖ unterstützt.