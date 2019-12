Sie floh viermal unter Lebensgefahr durch den Dschungel. Erlebte das Chaos und Elend der Bürgerkriege. Und war dabei, als die tödliche Ebola-Epidemie über Liberia hereinbrach. „Angst habe ich eigentlich nie vor etwas gehabt“, erzählt die kleine Frau mit dem wachen Blick: „Aber überleben kann man so etwas nur, wenn man in sich selbst und auch im Glauben gefestigt ist.“ Hinter Schwester Johanna Datzreiter aus Frankenfels liegen aufregende Jahrzehnte – und ein außergewöhnlicher Lebensweg. Nun veröffentlichte sie im Be&Be-Verlag ihre Biografie unter dem Titel „Wo der Pfeffer wächst“.

Marlene Groihofer Eine Frau, die beeindruckt

42 Jahre lang war Johanna Datzreiter als Ordensschwester der Kongregation der Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens in Liberia tätig: „Mein Leben dort war eine ständige Herausforderung.“

Angefangen hat alles im Pielachtal: Als ältestes von neun Kindern wurde die 81-Jährige im Jahr 1938 in Frankenfels geboren. „Ich musste bereits als junges Mädchen oft Verantwortung für meine Geschwister übernehmen, weil unsere Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg in der Landwirtschaft schwer arbeiten mussten“, erzählt Johanna Datzreiter. 1947 zog die Familie nach Ober-Grafendorf. „Meine Berufung zum Ordensleben und den Ruf in die Mission führe ich hauptsächlich auf die katholische Erziehung meiner Eltern, aber auch auf den positiven Einfluss der Pfarre Ober-Grafendorf zurück.“ Als 18-Jährige entschloss sich Johanna Datzreiter, ins Kloster einzutreten. „Muss denn das sein?“, habe ihre Mutter erst gefragt. Dann aber waren die Eltern einverstanden: „Sie haben gewusst, dass ich sowieso gehen würde. Es war Berufung.“

Als Kindergärtnerin wurde Johanna Datzreiter ausgebildet. Und für die Weltmission. Erst hieß es, sie werde nach Pakistan geschickt. „Dann kam der Anruf: Es geht nach Liberia.“

In Westafrika hat die geborene Pielachtalerin „mit den Menschen gelebt“. Unter anderem hat sie unterrichtet und Katechisten ausgebildet, um die Lokalkirche aufzubauen: „Katechisten sind die rechte Hand des Priesters und wenn es keinen Priester gibt, sind sie die Dorfleiter.“ Die Hälfte der Katechisten in Liberia seien Frauen: „Das ist in Afrika schon gang und gäbe.“ 15 Jahre Bürgerkrieg hat Schwester Johanna Datzreiter unter Charles Taylor erlebt, der tausende Kindersoldaten einsetzte: „Für mich ein zweiter Hitler.“ Als die Ebola-Epidemie Liberia erreichte, hatte sie vier Monate lang keinen Kontakt zur Außenwelt. Toleranz hat Johanna Datzreiter in all den Jahren gelernt. Sich einstellen auf jede Lebenslage. Was sie vermisste? „Die klassische Musik.“

Vor zwei Jahren berief ihr Orden sie zurück nach Österreich: „Ich hatte zuletzt oft Typhus“, erzählt die 81-Jährige. Ruhe hat sie „keine im Herzen“: „Wenn ich jünger wäre, würde ich mich sofort für den Kongo melden – fürs Ebola-Gebiet“.