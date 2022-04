Wanzenplage, ade! Rabensteins Bürger atmen auf

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Sie waren überall. Auf den Himbeeren. Am Gartentisch. Im Badezimmer. Ja sogar in den Windelhosen von Babys: Stinkwanzen.

Seit Jahren war der Alltag der Anrainer von Steinklamm, die nahe der Birkenbäume entlang der B 39 wohnen, getrübt. Die Quälgeister begleiteten sie durch den Sommer, denn an den Birken haben sie nämlich ihr Quartier. Und von dort schwärmten sie in Massen in die Gärten aus, die NÖN berichtete:

Insektenplage Stinkwanzen belagern Siedlung in Rabenstein

„Es war wirklich grauslich. Sobald man auf eine Himbeere biss, hatte man schon den unangenehmen Geschmack, den die Wanzen darauf hinterließen, auf der Zunge“, weiß SPÖ-Parteivorsitzende Ilse Schindlegger. Sie spricht hier für die betroffenen Anrainer, denn bereits vor Jahren hat sie zu einer Fällung der Bäume angeregt. Das gestaltete sich zuerst gar nicht so einfach, doch jetzt brachte sozusagen eine „glückliche Fügung“ die Wende.

Wanzenbekämpfung trifft Verkehrssicherheit: Gute Fügung

Aus Sicherheitsgründen wird jetzt in diesem Bereich neben der B 39 ein mehrere hundert Meter langes Radwegstück errichtet. Dafür wurden vor wenigen Tagen die Bäume gefällt. „Das war aus Sicherheitsgründen nötig“, erklärt dazu ÖVP-Bürgermeister Kurt Wittmann.

Denn zuvor gab es hier an der Bundesstraße keinen Radweg und die Radfahrer mussten durch die Siedlung einen Umweg fahren. Und hier kam es immer wieder zu riskanten Situationen, wie auch Ilse Schindlegger bestätigt: „Vor allem dann, wenn Leute mit dem Pkw aus ihren Gärten oder Garagen herausfuhren“, weiß sie.

Die Anrainer von Steinklamm sind nun doppelt erleichtert: Sie hoffen auf mehr Sicherheit und vor allem weniger Ekel erregende Insekten.

Naturschützer müssten sich aber keine Sorgen machen, denn es ist geplant, andere Pflanzen als Ersatz für die gefällten Bäume zu setzen. Birken werden es aber sicher keine sein. „Wir setzen Obstbäume“, kündigt Ortschef Wittmann an.

