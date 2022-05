Truckertreff hat Standort gewechselt

Werbung

Bisher fanden die traditionellen Truckertreffen in Hofstetten-Grünau statt. In diesem Jahr freuten sich ÖVP-Bürgermeister Werner Nolz und Obmann der „Pielachtal Trucker‘s“ Stefan Moser, über 200 Teilnehmer in der Gemeinde Bischofstetten begrüßen zu dürfen. Bei schönstem Wetter konnten die Ausstellerinnen und Aussteller zeigen, was ihre „Brummis“ drauf hatten.

