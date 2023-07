Buntes Programm bei Ferienspiel in Hofstetten-Grünau geht weiter

Der Ferienspiel-Spaß geht munter weiter. Die zweite Station fand auf dem Tennisplatz statt. Insgesamt nahmen 15 Kinder teil, die trotz der Hitze viel Spaß mit den verschiedenen Aktivitäten hatten. In zwei Gruppen - Anfänger und erfahrenere Tennisspieler - gab es verschiedene Übungen. Die Anfänger begannen damit, einmal ein Gefühl für den Schläger zu bekommen. Die Erfahrenen hingegen spielten ein leichtes Hin und Her, um ihre Fertigkeiten aufzufrischen. Zum Abschluss gab es dann noch ein Spiel, an dem alle gemeinsam teilnahmen. Besonders gut taten die Abkühlungen durch die Sprinkler und die Eis-Pause zwischendurch.

Die Blasmusik stand bei der dritten Station im Mittelpunkt. Begeistert erkundeten 26 Kinder die verschiedenen Instrumente der Blasmusik. Sie bekamen zu sehen, wie diese gespielt werden, und zu hören, wie die Instrumente klingen. Danach gab es einen kleinen Stationenbetrieb, bei denen die Kinder in Teams gemeinsam Punkte sammeln konnten. Besonders aufregend war es, als die Kinder die Blasmusik bei ihrem Marsch begleiten durften. Nach all den musikalischen Abenteuern gab es zur Belohnung noch ein erfrischendes Eis für die fleißigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Im Rahmen der vierten Station verbrachten zehn Kinder einen Nachmittag in der Pfarre Grünau. Am Programm stand eine biblische Erzählung, der Weg, den Jesus zum Tempel von Jerusalem ging. Um sich in die damalige Zeit zurückzuversetzen, bauten die Kinder dann den Tempel mit Bauklötzen nach. Auch Fladenbrot durften die Kinder backen. Während das im Ofen war, bastelten sie ihre eigenen Papyrusrollen und verzierten diese anschließend. Zum Schluss saßen alle im Kreis und ließen sich das selbstgebackene Brot und Weintrauben schmecken.