Vorhang auf für die Musikvereine im Pielachtal

Das Tal der Dirndl ist nicht nur für seine Frucht bekannt, sondern auch für seine Traditionen. Blasmusik ist eine davon. Nach fast zwei Jahren Corona-bedingter Pause starten die Musikvereine wieder durch. Die Musikschulen im Pielachtal sind ebenso zuversichtlich – für den Blasmusik-Nachwuchs ist gesorgt.

Der Musikverein Rabenstein mit Josef Zöchbauer, Sandra Grätzl, Helmuth Tod und Anton Zöchbauer (v. l.) spielte im Sommer bei der Erstkommunionsfeier. Foto: Sonja Zeilinger

„Wir sind voller Vorfreude und beginnen ab Freitag, 18. Februar, wieder mit unserer Probentätigkeit. Unser Frühlingskonzert ist schon für Samstag, 2. April, im GuK Rabenstein geplant“, freut sich die Rabensteiner Musikvereins-Obfrau Sonja Zeilinger.

Sowohl das Abschlusskonzert der Bläserklasse als auch der gemeinsame Faschingsumzug fielen Corona zum Opfer. Auswirkungen auf die neue Generation der Blasmusik hatte der Pandemie-bedingte „Stillstand“ nur begrenzt.

„Die Bläserklasse in der Volksschule konnte ab und zu stattfinden“, erzählt Zeilinger. Hier haben Kinder die Chance, ein Instrument im regulären Schulunterricht zu erlernen. „Die Musikschule musste kreativ werden und hielt schließlich ihre Stunden über Videotelefonie ab“, schätzt die Obfrau das Engagement.

Die Nachfrage ist recht gut. Man sieht den hohen Stellenwert der Blasmusik.“ Friedrich Anzenberger Direktor Musikschule Pielachtal

Traditionelle Stücke seien ein Teil des Kulturguts und gehören zur Blasmusik. Ein Musikstück von „U2“ oder etwa die Titelmelodie von „Fluch der Karibik“ ist ebenso Blasmusik-tauglich, „solche Nummern sind besonders für junge Mitglieder interessant“, meint sie.

Hohen Stellwert hat Blasmusik auch an der Musikschule Pielachtal. „Wir haben insgesamt 113 Blasmusik-Schüler – Einzelunterricht und Bläserklassen zusammengefasst. Die Nachfrage ist recht gut“, freut sich Musikschuldirektor Friedrich Anzenberger. Die Leistungen können sich sehen lassen: Im Vorjahr erreichte ein Posaunen-Schüler bei „Prima la musica“ den zweiten Preis.

Die Musikschule Ober-Grafendorf freut sich ebenso über die Anzahl an Blasmusik-Schülern. „Aktuell lernen 69 Musikbegeisterte ein Blasinstrument, ohne der jungen Musiker der Bläserklassen“, stellt Direktorin Anna Thallauer fest. Jedes Blasorchester braucht natürlich auch Schlagzeuger. Dieses Fach belegen derzeit zwölf Schüler.

Leider hatte Corona zudem Einfluss auf die Motivation der Musikschüler. Besondere Herausforderung sei im Moment, die Bläser- und Schlagzeugschüler aus der „Corona-Lethargie“ zu holen. „Viele sind durch abgesagte Veranstaltungen frustriert“, bedauert Thallauer.

Keine Nachwuchsprobleme dank Kooperation

Äußerst positiv ist jedoch die Kooperation mit dem Musikverein Ober-Grafendorf/St. Margarethen, der Musikschüler zum Mitmachen im Verein animiert und so den Nachwuchs weiter ausbildet.

„Wir haben dank dieser Zusammenarbeit keine Nachwuchsprobleme“, bestätigt Musikvereinsobmann Leopold Lugbauer. Voller Freude blickt er in die Zukunft: „Wir spielen heuer ein Gemeinschafts-Open-Air-Konzert mit den ‚Pielachtalern‘. Das erste Konzert findet am Samstag, 21. Mai, in Prinzersdorf statt.“

Auf die junge Generation setzt auch der Blasmusikverein Kirchberg. „Wir haben ein Jugendprojekt gestartet. Kinder können kostenfrei eine Stunde in der Woche mit Musikern unseres Vereines üben. Das kommt gut an“, schwärmt Obmann Severin Zöchbauer. Ein Highlight des Vereins wird der 4. September sein. Da feiert der Blasmusikverein sein 45-jähriges Bestehen.

„Der Nachwuchs sank Corona-bedingt von 21 auf 14 Musikschüler“, bedauert indes der Kapellmeister des Trachtenmusikvereins Frankenfels, Josef Fahrngruber. Aktive Jugendliche können es aber kaum erwarten, durchzustarten. „Das schenkt Hoffnung, denn Blasmusik hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert“, betont er.

